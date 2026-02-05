El futbolista colombiano Jhon Jáder Durán tiene un nuevo equipo en su carrera profesional, pues a sus 22 años de edad tomó la decisión de salir del Fenerbahce de Turquía para jugar ahora en la Liga de Rusia.

Sí, luego de apenas unos meses en el equipo turco y muy pocos partidos porque estuvo lesionado varias semanas, el delantero buscó un nuevo destino en el que pueda tomar ritmo pensando en hacer parte de la Selección Colombia para el Mundial.

En principio se habló de la Juventus e incluso del Lille de Francia, pero al final el que terminó ganando la carrera fue el Zenit de San Petesburgo, el equipo más importante de Rusia en el que también está el colombiano Wilmar Barrios.

🚨🔵 Jhon Durán to Zenit St Petersburg, here we go! Documents completed now between the clubs. Fenerbahçe break loan from Al Nassr, new loan move from Al Nassr to Zenit for Durán. Lille was never close as option, Durán will join on straight loan — NO buy option clause. pic.twitter.com/rbgahzjk41 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 5, 2026

Este es un llamativo destino para el futbolista colombiano, puesto que cuando salió del Aston Villa lo hizo buscando estabilidad, pero en sus últimos dos equipos no la ha encontrado, por lo que salió tanto de Arabia Saudita como de Turquía sin pena ni gloria.

Y es que cabe destacar que más allá de su talento en la cancha, que es innegable, hay un problema y es la actitud del jugador, que puede llegar a ser problemática y conflictiva. Es más. desde la prensa turca aseguraron que el agente del jugador lo ofreció a más de 20 equipos y en ninguno lo quisieron precisamente por esa actitud, destacando que actualmente las instituciones revisan hasta las redes sociales para determinar sus fichajes.

Ahora, en su cuarto equipo en apenas tres años, el delantero espera encontrar la forma física necesaria para volver a destacar en el ámbito internacional y así estar nuevamente en el radar de Néstor Lorenzo.

