El delantero colombiano Jhon Jáder Durán ha sido uno de los futbolistas más nombrados a lo largo de los últimos días, puesto que una publicación de un periodista turco acerca de una posible salida del Fenerbahce activó todas las miradas en el jugador.

De hecho, dicho periodista aseguró que la Juventus, el equipo más veces ganador en Italia, lo puso como objetivo e incluso hizo una oferta para contratarlo, aunque se sabía que la negociación no iba a ser sencilla porque tiene contrato hasta 2030 con el Al Nassr de Arabia Saudita.

Luego se nombró que el interesado era el Lille de Francia, un equipo mucho más modesto en una liga con un nivel cuestionable con respecto a las otras.

Sin embargo, este domingo, primero de febrero, el periodista Fabrizio Romano, quien es especialista en todo el tema de fichajes, desmintió esas versiones, asegurando que con el conjunto francés no hubo acercamiento y el italiano, por su parte, tiene en mente otros objetivos.

Esto escribió el italiano:

🚨❌ Jhon Durán was never close to joining Lille, no chances for deal to happen. Juventus are also focused on different targets. pic.twitter.com/mdT1cdIWnJ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 1, 2026

De esta manera, todo indica que Durán terminará la temporada en el equipo turco, en el que está a préstamo hasta junio de este año. Luego debe volver al equipo de Cristiano Ronaldo para determinar su futuro, ya sea quedarse, buscar otra cesión o incluso que un equipo lo compre por una suma considerable de dinero.

Cómo va Jhon Jáder Durán en la temporada

En cuanto al delantero colombiano hay que destacar que aún no recupera el nivel que mostró en el Aston Villa la temporada pasada. De hecho, a lo largo de esta temporada ha disputado 21 encuentros, en los que solo ha podido anotar cinco goles y aportar tres asistencias, números muy lejanos a los que venía mostrando en las campañas pasadas.

