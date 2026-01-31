El inicio de año de Millonarios ha sido sobre todo tormentoso para los hinchas, puesto que apenas van tres compromisos del torneo, el equipo no ha podido ganar ningún partido y ahora tampoco tiene técnico, ya que luego de la derrota con el Deportivo Pasto se confirmó la salida del técnico Hernán Torres, quien había llegado en agosto del año pasado.

(Ver también: Filtran el nombre del técnico que llegaría a Millonarios, en caso de que salga Hernán Torres)

Desde entonces, las directivas se han movido rápido para traer otro entrenador, pero en esta oportunidad con la exigencia que fuera extranjero y con gran trayectoria para no dejar cosas al azar y que se consigan triunfos y títulos pronto.

En su momento sonaron los nombres de Rafael Dudamel, Ariel Holan y Gustavo Álvarez, pero esa elección dio un cambio sobre el final y el elegido sería otro.

Quién será el técnico de Millonarios

Tal como confirmaron periodistas con gran reconocimiento como Guillermo Arango, César Luis Merlo y más, el elegido por Millonarios fue Fabián Bustos, de 56 años de edad, quien ha dirigido gran parte de su carrera en Ecuador y Perú.

Así lo anunciaron en la noche del viernes, 30 de enero:

🚨Fabian Bustos es nuevo entrenador de Millonarios.

*️⃣El argentino, campeón con Universitario de 🇵🇪 , Barcelona y Delfín 🇪🇨, reemplazará en el cargo a Hernán Torres. pic.twitter.com/EejCuSCzBo — César Luis Merlo (@CLMerlo) January 31, 2026

✈️ Ⓜ️ El argentino Fabián Bustos llegará a Bogotá en las próximas horas para firmar su contrato como nuevo técnico de @MillosFCoficial pic.twitter.com/Dq7KERRG2S — Guillermo Arango (@guilloarango) January 31, 2026

Este técnico no es tan reconocido por los países en los que ha dirigido, pero la realidad es que tiene una buena hoja de vida que avala su trabajo. De hecho, entre su palmarés destaca el título de Serie B con Delfín, de primera división de Ecuador con este mismo equipo y Barcelona y el título de liga con Universitario de Perú, que le permitió ganar el premio al mejor técnico en estos dos países.

Fabián Bustos / Getty

(Ver también: Millonarios sueña y le hizo llamativa propuesta a James con sus exigencias: “Es decisión de él”)

Cuándo vuelve a jugar Millonarios

Por lo pronto, el equipo espera sumar sus primeros puntos del año este domingo, primero de febrero, en el partido frente a Independiente Medellín en el estadio El Campín de Bogotá, un juego que será a partir de las 8:30 de la noche.

En dicho juego todavía no estará al frente el nuevo entrenador, sino un técnico interino asignado por el club apenas se tomó la decisión de la salida de Hernán Torres.

