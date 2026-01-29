Millonarios amaneció sin director técnico luego de la derrota sufrida frente al Deportivo Pasto, luego de una decisión que fue oficializada por la institución en la madrugada, pocas horas después del compromiso disputado en la capital nariñense.

El equipo bogotano cayó 1-2 ante el Deportivo Pasto, en condición de visitante, en un partido correspondiente al segundo encuentro del torneo Apertura. Aunque el campeonato apenas comienza, el rendimiento del conjunto azul no logró convencer y el equipo no había encontrado una idea clara de juego, situación que venía provocando un malestar continuo entre algunos hinchas.

El resultado adverso frente al llamado equipo ‘volcánico’ terminó por acelerar una determinación en la interna del club. Pasada la medianoche, en la madrugada del jueves 29 de enero, Millonarios publicó un comunicado oficial en el que confirmó que Hernán Torres no continuará como director técnico del primer equipo.

“Millonarios FC informa que el profesor Hernán Torres no continuará como Director Técnico del equipo. Al profesor le reconocemos su profesionalismo, entrega y dedicación en esta etapa en el club. Sin duda, su nombre seguirá siendo muy respetado en la historia de nuestra institución. Le deseamos lo mejor en sus planes futuros. Gracias por siempre, profesor Hernán”, señaló el club en el mensaje difundido tras el partido.

▶️ Comunicado Oficial Hernán Torres pic.twitter.com/66wLXrUAqx — Millonarios FC (@MillosFCoficial) January 29, 2026

El anuncio, hecho en horas de la madrugada, marcó un cierre abrupto del ciclo de Torres al frente del equipo, en una decisión que se conoció apenas horas después de la caída ante Deportivo Pasto y que dejó a Millonarios sin entrenador en pleno inicio del campeonato.

Ahora, el hincha ‘Embajador’ tendrá que esperar quién tomará las riendas del club para el resto del campeonato y en el próximo partido contra Medellín, que se jugará el primero de febrero en el estadio El Campín.

