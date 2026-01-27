Millonarios viaja a Pasto a disputar su tercer compromiso de esta temporada, el cual es muy importante porque después de perder en sus primeras dos salidas contra Junior y Bucaramanga, necesita sumar sus primeros puntos para darle continuidad al proyecto de Hernán Torres.

Dicho compromiso será este miércoles, 28 de enero, sobre las 8:30 de la noche, pero la buena noticia es que el equipo ‘Embajador’ ya podrá contar con algunas de sus figuras que hasta ahora no habían podido jugar.

La principal novedad es el regreso de Falcao García a Millonarios, pues después de seis meses de ausencia, el delantero ya regresó a la convocatoria para tratar de revertir el complicado momento que está viviendo el equipo.

¡Rumbo a Pasto! ✈️🌋💙🔥 ​▶️ Estos son los convocados para enfrentar al Deportivo Pasto en el Departamental Libertad. pic.twitter.com/Mq2TeJJGI3 — Millonarios FC (@MillosFCoficial) January 27, 2026

Por qué ya puede jugar Falcao con Millonarios

Y es que cabe recordar que este es un regreso que se dio antes de lo esperado por parte del máximo goleador de la Selección Colombia, destacando que por las declaraciones que dio luego de la derrota con Santa Fe, fue sancionado con cuatro fechas.

Esto fue lo que dijo en esa oportunidad:

Sin embargo, luego de cumplir dos fechas de sanción, el club solicitó el artículo 42 del Código Disciplinario y la Dimayor lo aprobó, por lo que se le redujo la sanción a solo dos fechas.

“Conceder la solicitud de suspensión parcial de la ejecutoriedad de la sanción impuesta al jugador Radamel Falcao García Zarate, por medio del artículo 3 de la Resolución No. 065 de 2025 consistente en dos fechas de suspensión, en la medida que se acreditaron los elementos objetivos y subjetivos, así como circunstancias concurrentes dispuestas en el artículo 42 del CDU de la FCF”, explicó la Dimayor.

Así, Falcao ya puede jugar incluso desde el inicio del compromiso contra Pasto si así lo dispone el técnico Hernán Torres.

Además, el delantero Leonardo Castro también cumplió con sus sanciones y por eso volverá a la convocatoria, permitiéndole a Torres tener a sus principales armas para conseguir los primeros puntos de la temporada.

Qué le pasó a Mackalister Silva

No obstante, más allá de ese regreso, los hinchas también recibieron una mala noticia y fue que el mediocampista Mackalister Silva sufrió una lesión y no viaja con el club.

“Millonarios FC informa, que los jugadores David M. Silva y Alex Moreno Paz, terminado el partido vs. Junior, presentaron molestias en los aductores, situación que los inhabilita para el juego contra el Pasto”, escribió el equipo.

