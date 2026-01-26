El inicio de año de Millonarios no ha sido como los hinchas esperaban, pues por más de que se hicieron buenas contrataciones y hay mucha ilusión, en los primeros dos compromisos los resultados no han sido favorables y el estilo de juego ha dejado más dudas que certezas.

Es más, el conjunto ‘Embajador’ suma dos derrotas en sus primeros dos compromisos, recordando que cayó por 2-1 frente a Bucaramanga de visitante y por el mismo resultado frente a Junior en condición de local.

Por eso mismo, muchos hinchas ya piden la salida del técnico Hernán Torres, ya que lleva algunos meses en la institución, tuvo varias semanas para trabajar porque no clasificó a cuadrangulares y aún así el nivel no ha sido el esperado.

Ante esto, ya hay algunos nombres que interesarían al club para cambiar al técnico, destacando, sobre todo, algunos extranjeros.

Quién sería el nuevo técnico de Millonarios

En la mañana de este lunes, 26 de enero, Carlos Antonio Vélez reveló el nombre del principal candidato que tiene Millonarios para dirigir al equipo, que sería el argentino Gustavo Álvarez.

“Tuvo un exitoso paso por el fútbol chileno con Universidad de Chile y él mismo dijo ‘me voy’. Rompió el contrato y nadie se explica en Chile por qué lo rompió. Se les fue, está sin equipo, está en Argentina y parece ser que ese es el candidato más importante”, dijo Vélez en el programa ‘Palabras mayores’.

Y agregó: “Sea el que sea, tiene que ser un técnico con experiencia internacional que haya jugado copas, como lo ha hecho Independiente Santa Fe. Traer a alguien que conozca el mapa internacional y que construya el equipo. Este Gustavo Álvarez reconstruyó la Universidad de Chile”.

Y es que cabe recordar que Álvarez, de 53 años, comenzó su camino como técnico en 2016 y muy rápidamente consiguió su primer título, que fue en 2017 en la Primera B de Argentina con Aldosivi. Luego se fue a Chile y allí consiguió tres títulos: el de Primera División con Huachipato y la Copa de Chile y la Supercopa de Chile con Universidad de Chile, en 2024 y 2025, respectivamente.

Cuándo vuelve a jugar Millonarios

Por lo pronto, todo dependerá de los próximos resultados de Millonarios, pues ahora, en la tercera fecha, se medirá con Deportivo Pasto en condición de visitante el próximo miércoles, 28 de enero, a partir de las 8:30 de la noche, un partido en el que Torres ya podrá contar con Leonardo Castro y el mismo Falcao García.

