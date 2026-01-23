Millonarios lanzó oficialmente su camiseta titular de competencia para este 2026, una prenda que es igual a alguna que se había filtrado, pero que trae algunos detalles extras que los aficionados no esperaban.

Fue por medio de las redes sociales que el equipo bogotano dio a conocer el diseño de la camiseta Adidas color azul que destaca porque en la tela viene con el mensaje “80 años de pasión” y el logo grande en el torso.

Además, el cuello, las líneas de las mangas, el logo de Adidas y el logo del club son color gris, que es un tono que el equipo no usaba desde hace varias temporadas.

Esta es la camiseta de Millonarios para 2026:

El azul que trasciende generaciones 💙 Diseño limpio, elegante y un escudo protagonista que honra la grandeza de Millonarios. Así se viste la historia. Así se viste el presente. Disponible en adidas 🔗 pic.twitter.com/LRFBhNttHv — Millonarios FC (@MillosFCoficial) January 23, 2026

Cuánto cuesta la nueva camiseta de Millonarios

Ahora, el precio es un tema a tener en cuenta, ya que muchas personas consideraban que podía ser mucho más costosa que la de la temporada pasada, pero el precio es bastante similar.

La camiseta para hombre y mujer tienen un costo de 319.950 pesos y ya está disponible en todas las tallas, desde la S hasta la XL. La de niño, por su parte, que viene sin los patrocinadores estampados, tiene un costo de 269.950 pesos.

Además, también se comenzó a vender la pantaloneta que usarán los jugadores, que tiene un valor de 219.950 pesos.

Cabe destacar que esta camiseta ya está disponible en todos los puntos de venta de Adidas en Bogotá y en la página web, por lo que los aficionados ya pueden adquirirla.

Cuándo estrena camiseta Millonarios

El equipo tendrá nueva indumentaria en el próximo partido por Liga BetPlay, que será el domingo, 25 de enero, frente al Junior de Barranquilla en el estadio El Campín a partir de las 6:10 de la tarde.

