Este miércoles 21 de enero de 2026, Independiente Santa Fe recibe a Junior de Barranquilla en el estadio Nemesio Camacho El Campín, en el partido de vuelta de la Superliga BetPlay. Tras un empate 1‑1 en la ida disputada en Barranquilla, la serie está totalmente abierta, y el ganador se coronará campeón.

El partido comienza a las 7:30 p. m. (hora de Colombia). En el duelo de ida, Hugo Rodallega adelantó a Santa Fe antes del descanso, mientras que Teófilo Gutiérrez logró el empate para Junior en el segundo tiempo, dejando todo por definirse en Bogotá.

Claves de la Superliga

Santa Fe, bajo la dirección de Pablo Repetto, llega motivado para aprovechar la localía y buscar una victoria que le permita levantar el primer título de la temporada. El equipo capitalino ha tenido partidos recientes que le han servido para mantener ritmo competitivo.

Por su parte, Junior enfrenta la vuelta con algunas ausencias importantes, incluida la de Teófilo Gutiérrez, expulsado en la ida. Esto obliga a modificar la estrategia ofensiva, aunque el conjunto barranquillero confía en su capacidad de adaptación y en la experiencia de sus jugadores para disputar un campeonato más.

Santa Fe vs Junior EN VIVO

Siga acá el juego entre capitalinos y ‘tiburones’ este miércoles en El Campín. La narración es de Juan Diego Gallego, ‘Gallegol’, y los comentarios están a cargo de Diego Quiroga.

