El compromiso marca el inicio de una nueva temporada cargada de expectativas para ambos equipos.

Junior llega a esta final como campeón del segundo semestre de 2025, mientras que Santa Fe obtuvo su cupo tras consagrarse en el primer torneo del año pasado, lo que garantiza un duelo de alto nivel entre dos históricos del fútbol colombiano.

Así llegan Junior y Santa Fe al primer duelo por el título

El equipo barranquillero, dirigido por Alfredo Arias, buscará aprovechar su condición de local para sacar ventaja en la serie. Junior mantiene gran parte de la base con la que fue campeón y espera imponer su fortaleza ofensiva ante su hinchada.

Por su parte, Santa Fe, ahora bajo el mando de Pablo Repetto afronta el compromiso con la intención de sumar un buen resultado en condición de visitante que le permita definir la serie con tranquilidad en Bogotá.

Junior vs Santa Fe, EN VIVO:

Siga acá la transmisión del juego de ida de la Superliga, con la narración de Diego del Valle y de Ricardo Baracaldo, ‘don Richie’:

