La guerra en Oriente Medio sumó un nuevo capítulo este miércoles con los primeros combates directos entre Hezbolá e Israel en el sur de Líbano, un hecho que no se había reportado desde que comenzó la actual escalada. El escenario fue la localidad de Jiam, cerca de la frontera israelí, donde el grupo proiraní aseguró haber enfrentado cara a cara a soldados del Estado hebreo.

Hezbolá señaló en un comunicado que sus combatientes siguieron los movimientos de una unidad israelí que intentaba avanzar dentro del poblado. En ese momento, detonaron un explosivo y se produjo el intercambio directo de disparos. La organización describió la acción como una respuesta al intento de incursión militar en esa zona del sur libanés.

El impacto humanitario también se ha agravado. Según datos oficiales citados por El Tiempo, los bombardeos israelíes desde el lunes han dejado al menos 72 personas muertas y 437 heridas. Además, el Ministerio de Asuntos Sociales del Líbano indicó que 83.847 personas han tenido que abandonar sus hogares y fueron trasladadas a refugios habilitados por el Estado ante la intensidad de los ataques.

Israel intensificó sus bombardeos luego de que Hezbolá lanzara cohetes y drones hacia su territorio el lunes. Esa ofensiva fue presentada por el grupo chií como respuesta al ataque conjunto deEstados Unidos e Israel que acabó con la vida del líder supremo iraní Alí Jamenei, un episodio que cambió por completo el tablero regional.

En paralelo al frente militar, Teherán elevó la presión diplomática. Un portavoz de las fuerzas armadas iraníes advirtió que, si Israel golpea la misión diplomática de Irán en Líbano, las embajadas israelíes en todo el mundo podrían convertirse en objetivo.

Abolfazl Shekarchi afirmó en televisión que un ataque contra la misión iraní obligaría a considerar las sedes diplomáticas israelíes como “blancos legítimos”. Del lado israelí, el portavoz militar Avichay Adraee pidió a los representantes iraníes que permanezcan en Líbano que abandonen el país en un plazo de 24 horas.

