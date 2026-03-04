El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó que la más reciente ofensiva contra Irán dejó fuera de combate a una unidad que, según Washington, habría intentado asesinar al expresidente Donald Trump. La declaración se conoció en medio de una escalada militar que ya tiene repercusiones en varios frentes y mantiene en alerta a aliados de la OTAN.

Sigue a PULZO en Discover

En ese contexto, Hegseth anunció que un submarino estadounidense lanzó un torpedo en el Océano Índico y hundió un buque de guerra iraní, en lo que sería la primera acción de este tipo por parte de un sumergible de EE. UU. desde la II Guerra Mundial. El funcionario defendió la ofensiva como parte de una estrategia de respuesta directa frente a amenazas que, aseguró, provenían de estructuras vinculadas al régimen iraní.

Mientras tanto, la tensión también se trasladó al Mediterráneo oriental. El Ministerio de Defensa de Turquía informó que un misil disparado desde Irán, que se dirigía hacia el espacio aéreo turco, fue interceptado por sistemas de defensa de la OTAN.

En paralelo, Irán suspendió la ceremonia pública de despedida al líder supremo Alí Jameneí, prevista en Teherán, y anunció que más adelante comunicará la fecha y hora de las exequias. La decisión alimentó versiones sobre la magnitud de los recientes ataques y el impacto político interno que atraviesa la república islámica.

Lee También

(Vea también: Corte eléctrico en Cuba afecta radio, televisión y varias zonas del país)

UU. y España: versiones cruzadas sobre cooperación militar

En medio del conflicto, surgió un cruce diplomático entre Washington y Madrid. La Casa Blanca, por medio de su portavoz Karoline Leavitt, indicó que España aceptó “cooperar” con el ejército estadounidense en la guerra contra Irán, pese a que previamente se había negado a permitir el uso de sus bases por parte de aviones de guerra norteamericanos. Sin embargo, el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, desmintió de forma tajante que exista tal acuerdo.

Lee También

A la par, el líder de Hizbulá, Naim Qassem, acusó a Israel de emprender una “guerra premeditada” contra el Líbano y prometió continuar la lucha “hasta el final”, declaraciones que elevan aún más la tensión en Oriente Medio.

Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa

El presidente Donald Trump confirmó que fue el dictador fue capturado y extraído desde Venezuela en la madrugada de este 3 de enero.