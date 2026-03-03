El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, confirmó este martes que un dron impactó en las inmediaciones del consulado de su país en Dubái sin causar víctimas.

“Desgraciadamente, un dron impactó en un aparcamiento junto al edificio de la legación y provocó un incendio. Todo el personal se encuentra a salvo”, declaró Rubio en Washington.

El funcionario relacionó el hecho con lo que describió como una escalada sostenida por parte de Irán y aseguró que hace parte de una serie de acciones recientes contra bases militares y sedes diplomáticas de Estados Unidos en el Golfo Pérsico. Rubio sostuvo que las embajadas y demás instalaciones estadounidenses están siendo blanco de un ataque directo, el cual atribuyó a lo que llamó un “régimen terrorista”.

Cabe mencionar que horas antes, la embajada de Estados Unidos en Riad, capital de Arabia Saudita, fue impactada por dos drones que causaron daños materiales leves, según informaron autoridades saudíes. Aunque en ninguno de los casos se reportaron víctimas, ambos episodios elevaron la tensión en una zona que ya enfrenta un panorama delicado y la amenaza de nuevos ataques.

Con información de AFP.

