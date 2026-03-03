En medio del aumento de la tensión en Oriente Medio, China, principal comprador del crudo iraní, hizo un llamado a preservar la seguridad en el estrecho de Ormuz, considerado uno de los corredores marítimos más estratégicos para el comercio mundial de petróleo y gas.

“China insta a todas las partes a parar inmediatamente las operaciones militares, evitar una mayor escalada de las tensiones, mantener la seguridad de las rutas marítimas en el estrecho de Ormuz y prevenir un mayor impacto en la economía global”, indicó Mao Ning, ministra de Relaciones Exteriores, de acuerdo con AFP.

El estrecho de Ormuz concentra cerca del 20 % del petróleo que se transporta por mar en el mundo, además de importantes volúmenes de gas y mercancías, por lo que cualquier interrupción puede tener efectos directos en los precios energéticos y en las cadenas globales de suministro.

China aseguró que tomará medidas si amenazan su seguridad energética

La petición surge después de que el cuerpo de la guardia revolucionaria islámica aseguraran el sábado que esta vía permanecería cerrada como represalia por los ataques conjuntos de Israel y Estados Unidos contra territorio iraní. Tras esas declaraciones, varias navieras internacionales suspendieron temporalmente el tránsito por la zona ante el riesgo de escalada.

“La seguridad energética es muy importante para la economía global (…) China tomará las medidas necesarias para garantizar su seguridad energética”, concluyó la funcionaria.

