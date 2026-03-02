A pocos días de las elecciones legislativas en Colombia, la astróloga y vidente cubana Mhoni Vidente volvió a referirse al futuro político del país a través de un video publicado en sus redes sociales, donde compartió nuevas visiones sobre lo que podría ocurrir.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Mhoni Vidente lanza predicción sobre futuro de Gustavo Petro, luego de su encuentro con Donald Trump)

En una grabación que publicó en redes sociales, sin dar nombre, aseguró que el país atraviesa un momento de polarización y que el margen para el ganador sería muy estrecho.

“Colombia trae una fuerza que se inclina hacia la derecha, pero no tan definida…Yo visualizo que en Colombia viene ganando ese sector, pero con un margen muy pequeño frente al otro”, afirmó.

Lee También

Durante su intervención también sostuvo que las corrientes políticas internacionales estarían influyendo en varios países de América Latina, lo que, según su interpretación, incide en el comportamiento electoral y en la estrechez de los resultados en distintos procesos democráticos de la región.

Las declaraciones difundidas en el video provocaron reacciones divididas entre sus seguidores y usuarios en redes sociales, donde algunos respaldan sus pronósticos y otros cuestionan este tipo de predicciones en el ámbito político.

¿Quiénes liberan las últimas encuestas presidenciales en Colombia?

Las más recientes encuestas sobre intención de voto en Colombia muestran un escenario competitivo y con diferencias estrechas entre los principales aspirantes de cara a las elecciones presidenciales de 2026.

De acuerdo con sondeos divulgados por firmas como el Centro Nacional de Consultoría (CNC), Invamer, Guarumo y AtlasIntel, el senador Iván Cepeda aparece en varios estudios como uno de los aspirantes con mayor intención de voto, con cifras que en algunas mediciones superan el 30 %.

En segundo lugar, el abogado Abelardo de la Espriella figura como uno de sus principales contendores, con porcentajes que varían según la firma encuestadora y que, en ciertos escenarios, lo ubican en empate técnico o a pocos puntos de distancia del primer lugar.

Otros nombres como Claudia López, Paloma Valencia y Sergio Fajardo también aparecen en las mediciones, aunque con niveles de intención de voto más bajos frente a los dos punteros. No obstante, algunos estudios muestran movimientos en segmentos específicos del electorado, especialmente en consultas interpartidistas y escenarios de segunda vuelta.

Una de las encuestas más recientes sobre la intención de voto para las elecciones presidenciales de 2026 en Colombia fue publicada por las firmas Guarumo y EcoAnalítica, con datos presentados por El Tiempo.

Según esa medición, Cepeda lidera la intención de voto con un 31,7 %, seguido por De la Espriella con 22,6 % de apoyo entre los votantes encuestados. El estudio también registró porcentajes para otros aspirantes y mostró un nivel relativamente alto de voto en blanco y de electores sin preferencia clara.

Este resultado pone de manifiesto un liderazgo sostenido de Cepeda, aunque su ventaja sobre De la Espriella es moderada y deja abierta la posibilidad de una competencia estrecha hacia la primera vuelta electoral, que se celebrará en mayo de 2026.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de virales hoy aquí.