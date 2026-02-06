La reconocida vidente Mhoni Vidente volvió a provocar controversia al hablar sobre el futuro político de Colombia y, en particular, sobre el presidente Gustavo Petro, justo en el contexto del reciente encuentro diplomático entre el mandatario colombiano y el expresidente de Estados Unidos Donald Trump.

La reunión, que se llevó a cabo el pasado martes 3 de febrero de 2026 en la Casa Blanca, reunió a dos líderes con posturas históricamente distintas para discutir temas clave como migración, relaciones bilaterales, comercio, lucha contra las drogas y la situación en Venezuela.

El ambiente entre ambos fue cordial. Trump calificó el encuentro como “fantástico” y destacó la cordialidad con la que ambos pudieron dialogar, a pesar de sus diferencias pasadas.

El mandatario estadounidense incluso obsequió a Gustavo Petro una foto firmada con el mensaje “I love Colombia”, mientras que el presidente colombiano compartió en sus redes sociales fotografías de los regalos recibidos, incluidos un libro autografiado por Trump y una gorra con el lema ‘Make America Great Again’, la cual modificó simbólicamente al escribirle una ‘S’ para convertir la frase en ‘Make americas great again’.

Predicción de Mhoni Vidente a Gustavo Petro

En medio de este contexto diplomático, Mhoni Vidente usó sus redes sociales para analizar una de las imágenes más destacadas del encuentro, en la que aparece Petro junto a Trump y varios miembros del gabinete estadounidense.

La vidente no solo interpretó la fotografía como un símbolo, sino que lanzó una predicción política que ha encendido el debate nacional.

Según Vidente, la izquierda colombiana ha perdido toda oportunidad de mantenerse en el poder tras las próximas elecciones presidenciales y anticipó que, una vez concluido su mandato, Gustavo Petro “se irá de Colombia” para vivir tranquilamente en ciudades como Miami o España, lejos del escenario político nacional.

Esta afirmación llega en un momento de creciente incertidumbre política en Colombia, donde las encuestas comienzan a dibujar un tablero electoral diverso y competitivo.

Entre los nombres con intención de voto destacada están figuras como Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella, Sergio Fajardo, así como otros aspirantes emergentes de distintos sectores, entre ellos Paloma Valencia, Vicky Dávila, Claudia López, Juan Carlos Pinzón y Juan Manuel Galán, quienes ya se posicionan como posibles contendientes en 2026.

Aunque las predicciones de Vidente no tienen sustento científico ni político, sí reflejan la polarización de la opinión pública frente al papel de Petro y el impacto que la reciente reunión con Trump podría tener sobre su imagen.

Mientras tanto, la visión de Mhoni Vidente contribuye a alimentar el debate entre seguidores y críticos, convirtiéndose en un tópico más dentro de la conversación pública sobre el futuro político de Colombia en pleno año electoral.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.