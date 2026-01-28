En una reciente entrevista con El Heraldo de México, la famosa pitonisa Mhoni Vidente provocó controversia al predecir un fuerte terremoto que sacudirá México en próximos días. Según sus palabras, la magnitud del sismo oscilaría entre 7.7 y 7.1, aunque aclaró que no sería una tragedia grave, sino “puro susto” para la población.

La astróloga mencionó que el epicentro del temblor podría originarse en las cercanías de Oaxaca o Michoacán, pero su alcance se extendería hasta Puebla.

“Hay que estar completamente prevenidos”, aconsejó Mhoni, aunque tranquilizó a los oyentes asegurando que no pasaría a mayores. A pesar de sus palabras, la predicción desató una serie de comentarios en redes sociales, donde los internautas no tardaron en reaccionar ante la afirmación de que un sismo de magnitud 7.7 “no sería grave”.

El escepticismo de la gente se reflejó en las reacciones, con preguntas como “¿7.7 y no es nada grave?”, cuestionando la credibilidad de la pitonisa, ya que, a menudo, sus predicciones no coinciden con los informes oficiales del Sistema Sismológico Nacional, que en ocasiones minimiza los eventos y los clasifica como meras predicciones.

A pesar de que muchos usuarios dudaron de la precisión de sus palabras, Mhoni ha demostrado en ocasiones pasadas su capacidad de acertar en sus predicciones. Recordaron que la vidente ya había anticipado ciertos eventos importantes, como las declaraciones de Nicolás Maduro y los futuros movimientos políticos de Venezuela.

Además, la pitonisa había predicho con precisión una tragedia devastadora en México, ocurrido meses atrás, que dejó cientos de heridos y se convirtió en una de las tragedias más comentadas de la región.

Sin embargo, Mhoni Vidente fue enfática al subrayar que sus declaraciones no deben tomarse como un hecho definitivo, pues siempre se tratan de predicciones basadas en su intuición y lectura de las energías del universo.

En su entrevista, destacó la importancia de estar prevenidos ante cualquier eventualidad, pero aclaró que los sismos y fenómenos naturales son impredecibles y, por lo tanto, no pueden garantizarse con exactitud.

Aunque sus predicciones causan tanto incertidumbre como expectativa, lo cierto es que Mhoni Vidente ha logrado posicionarse como una figura mediática cuyas opiniones siguen siendo tema de conversación, especialmente cuando se trata de temas tan relevantes como desastres naturales o situaciones políticas que afectan a Latinoamérica.

Terremoto en Filipinas de 6,9 provocó pánico y daños en Cebú; se descartó tsunami en el Pacífico

Un temblor en Filipinas, de magnitud 6,9, sacudió este martes 30 de septiembre las costas, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), corrigiendo un registro anterior de 7,0. El epicentro del sismo se ubicó en el mar a unos 11 kilómetros al sureste de Calape, un municipio de la provincia de Bohol, con una población de cerca de 33.000 personas.