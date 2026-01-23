La muerte de Yeison Jiménez, uno de los artistas más queridos de la música popular en Colombia, continúa causando conmoción y debate público. A varios días del accidente aéreo ocurrido el 10 de enero de 2026 en Boyacá, en el que falleció el cantante junto a otras cinco personas, nuevas declaraciones han avivado la controversia en redes sociales, esta vez desde el ámbito esotérico.

La astróloga Mhoni Vidente aseguró que la tragedia no habría sido un hecho fortuito. En un video publicado en su canal oficial de YouTube, la vidente afirmó que detrás del siniestro existiría un supuesto acto de brujería que habría influido directamente en el desenlace fatal.

Según Mhoni Vidente, las cartas revelaron que el accidente estaría ligado a energías negativas provocadas de manera intencional.

“La carta del Diablo me dice que fue una brujería muy bien hecha por parte de una mujer”, aseguró la astróloga en su intervención.

La vidente señaló que este presunto trabajo esotérico habría sido realizado por una mujer del entorno cercano del artista y que dichas energías se habrían manifestado desde hace más de un año. Sus palabras se viralizaron rápidamente y provocaron reacciones divididas entre quienes creen en este tipo de interpretaciones y quienes rechazan cualquier explicación distinta a la técnica y judicial.

Sueños premonitorios de Yeison Jiménez

Otro de los puntos que más llamó la atención en las declaraciones de Mhoni Vidente fue la referencia a sueños premonitorios que, según ella, Yeison Jiménez habría tenido antes de su muerte. De acuerdo con la astróloga, el cantante soñaba de manera recurrente con accidentes aéreos, lo que habría sido una advertencia clara.

“Él lo presentía, lo soñaba, lo comentaba”, afirmó Mhoni, quien sostuvo que esas visiones nocturnas eran señales de protección que no se interpretaron a tiempo.

En su análisis, la vidente también destacó aspectos personales del artista, describiéndolo como alguien que “no era mala persona”, pero que, a su juicio, cometió el error de ser demasiado confiado con quienes lo rodeaban.

Cabe recordar que, años atrás, ya habían circulado rumores y teorías relacionadas con supuestas brujerías contra Yeison Jiménez, aunque en su momento no generaron mayor eco ni confirmación.

Las declaraciones de Mhoni Vidente se suman a otras voces del mundo esotérico que han opinado tras la tragedia, intensificando el debate público. Mientras algunos seguidores resaltan supuestos aciertos pasados de la astróloga en predicciones internacionales, otros usuarios han pedido prudencia, respeto y mesura, recordando que se trata de una tragedia en la que murieron seis personas y cuyas causas continúan siendo materia de investigación por parte de las autoridades aeronáuticas.

Hasta el momento, los organismos oficiales han reiterado que las causas del accidente están siendo analizadas desde un enfoque técnico, sin que exista pronunciamiento que respalde teorías ajenas a la investigación judicial.

Yeison Jiménez y otras muertes trágicas que han marcado la música

