En medio del seguimiento al mundo artístico en Colombia, un fanático de Bad Bunny tuvo la oportunidad de observar cómo es el escenario para los conciertos que en Medellín tiene previsto el artista durante tres días seguidos, del viernes 23 al domingo 25 de enero.

Lo llamativo es que por medio de un video desde su cuenta personal de X (antes conocido como Twitter), el usuario Juanjo Guerrero mostró se ve el escenario para el cantante puertorriqueño desde el punto con la boleta más barata del mercado, la de Gradería Sur Baja.

Lo particular de este lugar del estadio Atanasio Girardot de Medellín es que es en el que se ubican habitualmente las barras de Atlético Nacional, aunque para este caso están numeradas para los asistentes.

El tema no pasa desapercibido pues, a pesar de que es el punto de menor costo para los fanáticos, es posible observar que la visión es muy cercana para disfrutar al ídolo del reguetón.

¿Cuál es el precio de la boleta más barata para Bad Bunny en Medellín?

Para el concierto de Bad Bunny en Medellín durante su gira de 2026, el precio de la boleta más barata se ha fijado en 177.000 pesos colombianos, antes de sumar los costos por servicio de la tiquetera oficial, según el sitio de Ticketmaster.

Esta localidad, denominada generalmente como Gradería Sur Baja o Sur, permite el acceso a miles de fanáticos que buscan disfrutar del espectáculo del artista puertorriqueño en el Estadio Atanasio Girardot.

Es importante destacar que estas entradas suelen agotarse en cuestión de minutos debido a la altísima demanda que genera el ‘Conejo Malo’ en la capital antioqueña, considerada una de las plazas más importantes para el género urbano a nivel mundial.

La logística para este evento ha sido diseñada para ofrecer diferentes niveles de experiencia, pero la zona económica garantiza una visibilidad completa del escenario principal, aunque a una distancia mayor en comparación con los palcos o las zonas VIP.

Los interesados en adquirir estos boletos deben estar atentos a las fases de preventa, que suelen beneficiar a los clientes de ciertos grupos bancarios, antes de que se habilite la venta al público general.

Además, se recomienda hacer la compra únicamente a través de canales autorizados para evitar estafas o sobrecostos excesivos en el mercado de reventa informal que suele proliferar en redes sociales.

¿Cuándo es el concierto de Bad Bunny en Medellín?

Los esperados conciertos de Bad Bunny en Medellín para este inicio de año ya tienen fechas confirmadas, para el viernes 23, sábado 24 y domingo 25 de enero de 2026, con el ídolo puertorriqueño durante tres noches consecutivas en la capital antioqueña.

Estas presentaciones forman parte integral de su nueva y aclamada gira mundial titulada ‘DeBÍ TiRAR MáS FoToS’, la cual ha despertado un interés masivo entre sus seguidores locales e internacionales, reflejado en un incremento histórico de búsquedas digitales relacionadas con el evento.

La tendencia de búsqueda en plataformas como Google Trends revela que los fanáticos no solo están interesados en el cronograma de los espectáculos, sino también en la logística necesaria para asistir. Se ha registrado una alta demanda de información sobre la disponibilidad de hospedajes en sitios como Airbnb y las mejores rutas de transporte hacia el estadio.

Para quienes aún no cuentan con sus entradas, la plataforma oficial de Ticketmaster es el canal autorizado para verificar los precios y las localidades que todavía permanecen disponibles para cada una de las tres fechas anunciadas en la ciudad.

En cuanto a los costos, se ha informado que para las jornadas del 23, 24 y 25 de enero, existen opciones en sectores exclusivos como el denominado ‘Vecinos’. Las entradas en esta zona tienen un valor que parte desde los 2.000.000 de pesos colombianos, lo que equivale aproximadamente a 548 dólares estadounidenses según la tasa de cambio actual.

Es vital hacer la compra únicamente en sitios oficiales para garantizar la autenticidad del boleto y evitar fraudes en este evento de magnitud global que paralizará a Medellín durante el presente fin de semana de enero.

