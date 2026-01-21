En redes sociales se ha viralizado un video que ha despertado asombro, debate y múltiples reacciones entre los seguidores del fallecido cantante de música popular Yeison Jiménez. El contenido correspondería, según usuarios, a una presunta psicofonía registrada durante una transmisión en vivo llevada a cabo por su productor musical, Georgy Parra, mientras hablaba de los proyectos futuros que el artista tenía planeados antes de su trágica muerte.

El video, que rápidamente comenzó a circular en plataformas como TikTok, Instagram y X, muestra a Parra hablando de personas clave que hicieron parte del entorno profesional de Yeison Jiménez en el último año.

En medio de su intervención, varios internautas aseguran que se escucha claramente una voz tenue pronunciando el nombre “Rafaaa”, justo cuando el productor mencionaba a ‘Rafa’ Mejía, conocido en el medio artístico como “Rafa la fe”.

Durante la transmisión, Georgy Parra decía textualmente que quería referirse a dos personas que habían mantenido un perfil muy bajo en medio de todo lo que estaba ocurriendo tras la muerte de Yeison, pero que eran fundamentales en su proceso artístico.

Explicó que ‘Rafa’ Mejía ya venía trabajando de la mano con el cantante y que, incluso, el sábado previo a su fallecimiento, Yeison le había entregado la “batuta” a nivel artístico, confiándole decisiones importantes relacionadas con su carrera musical y su proyección futura.

Es precisamente en ese momento del video cuando varios usuarios aseguran que se escucha un susurro diciendo “Rafaaa”. Lo llamativo del caso es que el productor no reaccionó ni hizo comentario alguno durante la transmisión en vivo, lo que llevó a que muchos interpretaran que el sonido pasó desapercibido en ese instante.

Comentarios como “se le escucha clara su voz”, “es como un suspiro diciendo Rafaaa” o “en el segundo 26 se oye muy suave, pero clarito” inundaron las redes, aumentando el misterio alrededor del clip.

Un día después de que el video se hiciera viral, Georgy Parra se refirió públicamente al tema durante un homenaje a Yeison Jiménez. El productor confirmó que sí escuchó posteriormente el sonido que tantos comentarios causó, aunque evitó darle una interpretación sobrenatural.

“Sí lo escuché, es raro que haya estado ese sonido ahí, pero he estado muy pegado espiritualmente tratando de no pensar en esas cosas”, afirmó.

Parra explicó que, más allá de la polémica, su enfoque está en honrar la memoria, la paz y el legado artístico que dejó Yeison Jiménez. También recordó conversaciones profundas e íntimas que sostuvo con el cantante sobre la vida, sus sueños y los planes que tenía para el futuro, los cuales quedaron truncados tras su repentina muerte.

Mientras tanto, el video sigue circulando y provocando interpretaciones divididas: algunos lo consideran una simple coincidencia sonora, otros creen que se trata de una manifestación inexplicable. Lo cierto es que el nombre de Yeison Jiménez continúa resonando con fuerza, incluso en medio del misterio, reafirmando el impacto emocional y artístico que dejó en sus seguidores y en la música popular colombiana.

