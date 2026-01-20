La polémica alrededor de la conocida en redes sociales como la “doctora” Liliana no deja de crecer. Luego de hacerse viral por protagonizar escándalos en los que fue grabada insultando de manera agresiva a un domiciliario de Domino’s Pizza y por un episodio similar ocurrido en un supermercado Carulla, ahora surgió una nueva y delicada acusación que involucra a una figura reconocida de la televisión colombiana: Mary Méndez.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: “Lárguese de aquí; no pertenece al barrio”: mujer la emprendió contra domiciliario, en Bogotá)

La información fue revelada por Carlos Vargas, presentador del programa de entretenimiento Vibra, quien aseguró que la presentadora de ‘La red‘ habría sido víctima de un presunto engaño por parte de esta mujer, aunque en un contexto muy distinto a los recientes videos virales.

Según contó Vargas, Mary Méndez conoció de cerca a la “doctora” Liliana hace varios años, mucho antes de que su nombre se hiciera tendencia en redes sociales por sus actitudes controversiales.

Lee También

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Vibra.co (@vibra.fm)

De acuerdo con su relato, el hecho se remonta al primer y único matrimonio que ha tenido la presentadora hasta la fecha, cuando se casó por la iglesia con Santiago Iregui. En ese entonces, Mary decidió entregar su vestido de novia a esta mujer con el fin de que fuera vendido.

Sin embargo, lo que supuestamente ocurrió fue muy diferente a lo acordado. De acuerdo con lo narrado por Carlos Vargas, la “doctora” Liliana no vendía los vestidos que recibía, sino que los alquilaba de manera reiterada, sin entregar ningún tipo de ganancia a sus propietarias.

En el caso de Mary Méndez, el dinero por el supuesto negocio nunca apareció y, con el paso del tiempo y la carga laboral de la presentadora, el tema quedó en el olvido.

El presentador también relató que la “doctora” Liliana tenía un local ubicado en la calle 90 de Bogotá, llamado Alegra, y fue allí donde Mary entregó su vestido de novia. Años después, la presentadora se habría enterado, incluso a través de la televisión, de que varias mujeres le estaban armando escándalos a la misma mujer por situaciones similares relacionadas con prendas que nunca devolvía ni pagaba.

Al darse cuenta de lo que estaba ocurriendo, Mary Méndez intentó comunicarse en repetidas ocasiones con la “doctora” Liliana, pero, según Vargas, nunca obtuvo respuesta. Con el tiempo, decidió dejar el tema así, hasta que en un encuentro casual en la calle volvió a preguntarle qué estaba pasando con su vestido, sin obtener una solución concreta.

Han pasado más de diez años desde entonces y, según se contó en el programa, la presentadora nunca recibió pago alguno por su vestido.

Este nuevo testimonio se suma a la lista de señalamientos que rodean a la “doctora” Liliana y reaviva el debate en redes sociales sobre los comportamientos de la señora en el pasado.