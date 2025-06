En una charla íntima con Cristina Estupiñán para el videopódcast ‘Sinceramente Cris’, la presentadora samaria Mary Méndez abrió su corazón y habló sobre su vida profesional y su vínculo con los compañeros de ‘La red‘, programa que lleva varios años al aire en Caracol Televisión.

Mary Méndez habló de sus compañeros de ‘La red’

Con su estilo directo y sin filtros, Méndez no dudó en confesar lo que muchos no esperaban: se siente bruta al lado de sus compañeros del programa, y aunque lo dice entre risas, reconoce que esa percepción viene de la gran admiración que siente por ellos. “Yo al lado de ellos no sé nada”, dijo. “Me impresiona su capacidad de saber de todo, de tener claro los acontecimientos, las fechas, la coyuntura del país… La tienen perfectamente leída. Son tan maravillosos”.

La presentadora añadió con total honestidad: “Yo les digo a ellos: al lado suyo, yo soy una bruta. Punto. Y así me considero. Soy una ignorante al lado de ellos. Pero ellos conmigo son maravillosos”.

Sin embargo, esa sensación no la acompleja, ni mucho menos la aleja del programa. Por el contrario, Mary expresó que en ‘La red’ es el único lugar donde realmente puede ser ella misma: “Ahí puedo sacar lo peor de mí y aún así ser amada”.

Entre risas y con orgullo, explicó que con sus compañeros tiene una relación tan cercana, que ellos “se maman” su mal genio y le aguantan todo. “Tenemos una relación tan maravillosa que puedo expresarme libremente. En ‘La red’ le puedo decir cachón al cachón, puedo decirle a la mujer que se metió con el marido ajeno ‘cachona’, puedo decirle a la otra ‘bandida’. Soy géminis, soy comunicativa, tengo la necesidad de hablar y, ojalá pudiera decir todo lo que pienso, pero al menos ahí puedo ser yo”.

‘La red’, su refugio emocional

Para Mary, el programa de farándula se ha convertido en su espacio seguro, su desahogo y su catarsis: “En ‘La red’ no tengo que ser resolutiva, no tengo que fingir. Es el lugar donde me siento libre y amada”. Por eso, no duda en decir que es el trabajo más importante de su vida. “Caracol me ha dado todo. Nunca renunciaré a Caracol, me tienen que sacar a patadas”.

También fue clara al señalar que el vínculo con sus compañeros es la relación más duradera que ha tenido en su vida, y espera conservarla por muchos años más. “Espero que, si en algún momento pasa algo con ‘la red‘, Dios me dé la bendición de seguir al lado de ellos”.

Mary Méndez, conocida por su personalidad fuerte, su disciplina en el mundo del fitness, la cabeza de una empresa y su franqueza al hablar, mostró en esta entrevista su lado más humano y vulnerable. Sin máscaras ni poses, compartió cómo su lugar en el programa le ha permitido explorar su autenticidad y desarrollar relaciones personales profundas y reales.

A lo largo de los años, la samaria ha demostrado que detrás de su imagen explosiva hay una mujer leal, sensible y agradecida. A pesar de considerarse “bruta” frente a sus colegas, valora la inteligencia de ellos sin sentirse disminuida, y reconoce la fortuna de trabajar con personas que la aceptan tal y como es.

¿Qué negocio tiene Mary Méndez?

Además de su carrera en los medios, Mary es la fundadora de Fitcook, una empresa que refleja su estilo de vida disciplinado y su pasión por el bienestar físico.

Fitcook se especializa en la elaboración y comercialización de productos saludables, hechos con materias primas de alta calidad, pensados para quienes desean cuidar su alimentación sin sacrificar el sabor.

Su catálogo incluye opciones bajas en grasa, sin azúcar añadida y ricas en nutrientes, ideales para mantener una dieta balanceada. Con este emprendimiento, Méndez ha logrado inspirar a muchas personas a adoptar hábitos más saludables, consolidándose no solo como una figura influyente en la televisión, sino también como una referente en el estilo de vida fitness.

