El pasado miércoles 11 de junio de 2025 comenzó a circular en redes sociales, especialmente en TikTok, un video que aseguraba la muerte de la reconocida actriz mexicana Adela Noriega. La noticia se propagó rápidamente entre fanáticos de las telenovelas y medios digitales, causando confusión y sorpresa. Sin embargo, se trató de una noticia completamente falsa, aparentemente creada con el uso de inteligencia artificial (IA).

La noticia falsa de la muerte de Adela Noriega

El video muestra supuestamente a la presentadora cubana Lili Estefan, conocida por su papel en el programa ‘El Gordo y la Flaca’, dando un anuncio sobre el fallecimiento de Noriega. “Acaba de fallecer la querida actriz Adela Noriega esta tarde de un terrible cáncer”, se escucha en el montaje.

No obstante, al hacer una revisión de la emisión real del programa ese mismo día, se comprobó que Lili Estefan llevaba una vestimenta distinta y que la escenografía del estudio no corresponde con la que aparece en el video viral.

Esto sugiere que el contenido fue alterado utilizando herramientas de inteligencia artificial, combinando un audio manipulado con imágenes antiguas del programa, lo cual ha generado gran preocupación sobre el uso malicioso de esta tecnología para crear noticias falsas.

Cabe destacar que ‘El Gordo y la Flaca’ no emitió ningún informe sobre la supuesta muerte de Adela Noriega en su edición del 11 de junio, y ninguna fuente oficial o familiar de la actriz ha confirmado tal noticia.

En realidad, desde hace más de una década, la vida de la protagonista de telenovelas como ‘Amor real’, ‘El privilegio de amar’ y ‘Fuego en la sangre’ ha estado envuelta en el misterio, lo que la convierte en blanco frecuente de rumores y especulaciones.

¿Qué pasó con Adela Noriega?

Desde que finalizó su participación en ‘Fuego en la sangre’ en 2009, Adela Noriega se ha mantenido completamente alejada del ojo público. No concede entrevistas, no tiene redes sociales activas y evita cualquier exposición mediática. Esta ausencia prolongada ha causado múltiples teorías sobre su paradero.

Se ha especulado que vive entre Miami y Ciudad de México, llevando una vida tranquila y alejada del medio artístico. Algunos rumores indican que se dedica a los negocios inmobiliarios y a la venta de joyería. No obstante, ninguna de estas versiones ha sido confirmada por la propia actriz ni por personas cercanas.

Una de las pocas figuras del medio que ha hablado sobre ella en los últimos años es la productora Carla Estrada, quien trabajó con Adela en varias de sus producciones más exitosas. En 2022, Estrada reveló que había tenido comunicación con la actriz, pero que no lograron concretar un reencuentro ni una nueva colaboración laboral. “Me habló, yo creo que van a ser dos años, me dijo: ‘¿Qué vas a hacer? ¿Trabajamos?’. Le dije: ‘Sí, vamos a comer’. Y hasta ahorita no hemos ido a comer”, comentó la productora en una entrevista.

El regreso de Adela Noriega a la televisión sigue siendo un deseo latente tanto para sus seguidores y fanáticos como para los productores de telenovelas. Su carisma, talento y protagonismo marcaron una época dorada en la televisión mexicana, y su ausencia ha dejado un vacío que aún no ha sido llenado.

Mientras tanto, los rumores como el de su supuesta muerte solo refuerzan el poder de su figura pública, pero también alertan sobre los riesgos de la desinformación en la era digital. Por ahora, Adela Noriega sigue siendo un enigma… viva y retirada, pero nunca olvidada.

