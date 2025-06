El reciente ganador de la segunda temporada de ‘La casa de los famosos Colombia’, Altafulla, causó revuelo en redes sociales luego de hacer un ‘live’ en el que habló abiertamente sobre el destino de los 400 millones de pesos que recibió como premio. Aunque su relación con Karina García, su compañera en el ‘reality’, sigue en pie, dejó claro que el dinero no será compartido entre ambos.

¿Qué pasó entre Altafulla y Karina García?

Durante la transmisión en vivo, Karina García, entre risas y sorpresa, le preguntó de forma jocosa: “¿Qué vamos a hacer con esos 400 palos?”. La respuesta de Altafulla fue inmediata y tajante: “No, ‘qué vamos’ me suena a conjunto, mi amor”.

A partir de ese momento, el tono del diálogo fue subiendo en intensidad, mezclando humor con tensión real. Karina insistió, aclarando que su intención no era pedirle parte del premio: “Cuando yo digo ‘vamos’ no es para que me des nada, o sea, yo no necesito ni un milloncito de ahí, gracias a Dios… ¿No me merezco ni un paquetico?”.

Ante esa afirmación, Altafulla respondió con una mezcla de ironía y contundencia: “¿Ajo, un paquetico? ¿Tú sabes cuánto es un paquetico de estos? Un billetico te doy. Toma tus 100 luquitas y gracias por tus servicios”, dijo mientras ponía un billete de 100.000 pesos sobre el pecho de Karina en plena transmisión.

El gesto causó revuelo inmediato entre los seguidores del ‘live’, algunos de los cuales lo tomaron con humor, mientras que otros lo criticaron por considerar que fue irrespetuoso con Karina, quien fue una aliada importante para él durante el ‘reality’.

A pesar de la controversia, Altafulla aseguró que su intención no era ofenderla, sino dejar claro que el dinero del premio será invertido en su carrera artística. “Altafulla es un cantante, Altafulla es un movimiento”, afirmó durante el mismo en vivo, insistiendo en que su objetivo es lanzar un nuevo disco y consolidar su nombre en la industria musical colombiana.

Karina, por su parte, reaccionó entre risas y con cierta incomodidad: “Uy no, ¿qué es eso, Andrés?, ¿qué te pasa?”.

¿Qué hará Altafulla con el dinero?

También reveló que parte del dinero lo usará para grabar videoclips y promocionar sus canciones, ya que siente que esta es una oportunidad única para dar el salto definitivo en su carrera.

Por ahora, sus seguidores esperan que cumpla su promesa y que pronto se escuchen sus nuevas canciones, fruto de ese millonario premio que ya empieza a invertir.

Por otro lado, el artista ha contado en algunos medios de comunicación que su relación sentimental con Karina García continúa: “Sí vamos a seguir juntos. Tenemos muchos planes para los próximos meses. Esto apenas comienza”.

¿Qué ganó Altafulla en ‘La casa de los famosos’?

Después de coronarse como el gran ganador de La casa de los famosos Colombia 2025, Andrés Altafulla recibió el tan esperado premio: un maletín repleto de billetes de cien mil pesos que sumaban un total de 400 millones.

No obstante, debido a la retención obligatoria por ley, el artista no podrá disfrutar del monto completo. Por tratarse de una ganancia ocasional, el 20 % del premio será descontado como impuesto, lo que significa que Altafulla recibirá finalmente 320 millones de pesos.

La imagen del artista celebrando con el botín en mano rápidamente se volvió viral en redes sociales, pero no solo por la cifra, sino también por la reacción de Karina García, su compañera sentimental dentro del ‘reality’, quien también estaba custodiando el dinero.

