Andrés Altafulla se coronó como el gran ganador de ‘La casa de los famosos Colombia 2025’ en la segunda temporada, luego de conquistar al público con su autenticidad, carisma y perseverancia con un porcentaje del 51.84 %.

El cantante barranquillero, que lleva más de 15 años luchando por abrirse camino en la industria musical, logró ganarse el cariño de los televidentes y obtener el premio de 400 millones de pesos con un porcentaje de votación de % frente a sus otros oponentes quienes fueron: Melissa Gate (44.08 %) , Emiro Navarro (2.32 %) y ‘la Toxicosteña’ (1.10 %).

Su paso por el ‘reality’ estuvo marcado por momentos emotivos, humor y una actitud positiva que lo llevó a destacarse frente a los demás finalistas. Altafulla apaga las luces de la casa como un verdadero campeón.

El gran triunfador de la segunda temporada de ‘La casa de los famosos Colombia’, de RCN, es Andrés Altafulla, un barranquillero de 32 años que ha intentado construido una carrera en el mundo de la música. Su talento artístico y carisma lo llevaron a ganarse el cariño del público, convirtiéndolo en el favorito de muchos desde las primeras semanas del ‘reality’, pues entró a finales de marzo.

Altafulla nació en la capital del Atlántico y desde temprana edad sintió una profunda conexión con la música. Esa pasión lo impulsó a dedicarse profesionalmente al canto y la composición, logrando posicionarse dentro de la industria musical con varios temas que han tenido una buena acogida en plataformas digitales. Entre sus canciones más populares se destacan ‘Amigos nada más’, ‘Te quedé gustando’ y ‘Equivócate conmigo’, las cuales suman miles de reproducciones y han sido bien recibidas por sus seguidores.

Sin embargo, su primera aparición en la televisión colombiana no fue como cantante. En 2017, Andrés participó en el reconocido ’reality’ del Canal RCN ‘Protagonistas de Nuestra Tele’. En ese entonces, su participación causó atención mediática no sólo por su talento, sino también por un breve romance con la también concursante Laura González, quien años después se convertiría en su compañera dentro de ‘La casa de los famosos’.

Su paso por esta segunda temporada del exitoso ‘reality’ de convivencia fue clave para consolidar su popularidad. A lo largo de las semanas, Andrés supo conectar con la audiencia gracias a su autenticidad, su temple en medio de los conflictos y su capacidad para convivir sin dejar de ser fiel a sí mismo. Estas cualidades lo llevaron a la final junto a Emiro Navarro, Melissa Gate y ‘La Toxicosteña’, de quienes se despidió uno a uno antes de coronarse como el ganador absoluto.

Con esta victoria, Andrés Altafulla no solo se lleva el reconocimiento del público y la experiencia de haber participado en uno de los programas más vistos del año, sino también el premio de 400 millones de pesos. Además, tuvo el honor simbólico de apagar las luces de la casa, un acto reservado para el participante más votado por los colombianos.

Tras consagrarse como el ganador de la segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos Colombia‘, Andrés Altafulla compartió cuáles son sus planes con el premio de 400 millones de pesos. Fiel a sus raíces y a sus sueños de toda la vida, el barranquillero dejó claro que utilizará el dinero para seguir apostándole a su carrera artística, ayudar a su familia y cumplir algunos anhelos personales que ha tenido postergados.

“Yo creo que el premio lo voy a destinar a lo que siempre he querido, lo que siempre he soñado”, afirmó Altafulla con emoción. “Como muchos ya saben, soy cantante, y ha sido un camino largo y complicado. Llevo 15 años luchando por este sueño. No ha sido fácil: he tocado muchas puertas, como los testigos de Jehová —bromeó—, y aunque ha sido una carrera hermosa, también ha tenido momentos muy duros. Y sí, se necesita dinero, eso no es un secreto para nadie”.