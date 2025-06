Desde que ingresó a ‘La casa de los famosos’, Karina García se convirtió en uno de los nombres que regularmente era tendencia en redes sociales. Su estilo, forma de hablar y una que otra controversia hicieron que rápidamente se convirtiera en la figura más destacada del programa del Canal RCN.

(Vea también: Karina García expuso a RCN por decisión con celular luego de ‘La casa de los famosos’)

Pero una pregunta que rondaba en redes era sobre su situación económica, teniendo en cuenta que a lo largo del ‘reality’ aseguraba que no se involucraría con un hombre que ganara menos que ella.

Sobre esto, y aunque no se refirió a los ingresos que tiene mensualmente, en una entrevista con el pódcast ‘Jessica en punto’ dio detalles de los gastos fijos mensuales que tiene actualmente.

“Mis gastos solamente acá en la casa, con el colegio del niño, el carro… son como 48 millones de pesos al mes. Solamente de la casa, sin contar con mis lujitos”, aseguró en el mencionado espacio.

Acá, el momento en el que lo menciona:

Ante la pregunta sobre qué tipo de hombre buscaría para una relación, Karina García explicó que se fija en una persona trabajadora y que gane su propio dinero.

“Gracias a Dios, soy una mujer demasiado trabajadora y tengo para pagar mis cosas, pero yo ya no estoy para estar con un hombre que no trabaje ni se gane su propio dinero. No podría”, agregó en la misma entrevista.

¿Quién es Karina García?

Es una modelo y creadora de contenido de Medellín, conocida por su presencia en redes sociales, especialmente en Instagram, donde tiene más de 4 millones de seguidores.

Es madre de dos hijos: Isabella (17 años, vive en EE. UU.) y Valentino (4 años). Antes de ser ‘influencer’, trabajó ocho años como auxiliar de enfermería en Medellín y se graduó como enfermera profesional, aunque soñaba con ser neurocirujana, sueño que abandonó después de quedar embarazada a los 17 años.

Lee También

Ha sido centro de varias controversias, incluyendo un video viral besando al cantante Cris Valencia y una disputa con su examiga Mariana Zapata y el cantante Blessd. También participó en ‘La casa de los famosos’ 2, donde destacó por su carisma y transformaciones físicas, habiendo admitido haberse sometido a cirugías estéticas en cintura, senos y nariz.

* Pulzo.com se escribe con Z