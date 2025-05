Así como Yina Calderón se abrió luego de ‘La casa de los famosos’, otra de las figuras de ese formato se animó a contar un llamativo detalle acerca del manejo de su celular que decidió Canal RCN.

¿Qué hizo RCN con celular de Karina García luego de ‘La casa de los famosos’?

Karina García contó que Canal RCN no le entregó el celular sino varios días después de que salió de ‘La casa de los famosos’, situación que expuso como parte de un reacondicionamiento a la realidad.

“Cuando yo salí me entregaron el celular a los 4 días porque uno tiene que pasar por un proceso psicológico. Tú no puedes recibir el celular, inmediatamente, ver lo que te están diciendo, porque eso a uno le puede hacer daño psicológicamente. Yo no lo entendía”, contó García en conversación con Dímelo King.

Karina, cuestionada por su relación con Altafulla y más situaciones dentro del programa de convivencia entre celebridades, relató cómo fue ese choque al darse cuenta de los ataques en redes sociales contra ella.

“Yo era superansiosa y yo perdía mi celular ya, o sea, [decía]: ‘Por favor entréguenmelo ya’. No, eso fue con psicólogo todo el tiempo. Pero cuando yo vi todo lo que había acá afuera, o sea, obviamente más comentarios buenos que malos y yo vi realmente ya como me trataban, yo decía: ‘Yo, ¿por qué me va a tratar así?’. O sea, yo toda mi vida ha sido una pelada tranquila, no me gusta el veneno, no me gusta la pelea, pero fui muy paciente, fui demasiado tolerante, fui, no sé, aferrada a Dios”, sentenció la antioqueña.

Incluso, contó que recibió reconocimiento por parte del área de psicología debido a que se le remarcó su “inteligencia emocional”, debido a la manera en la que asumió los momentos de intensidad en el ‘reality’.

¿Quién es Karina García?

Karina García es una modelo, ‘influencer’ y creadora de contenido colombiana, nacida el 29 de diciembre de 1989 en Medellín, Antioquia. Conocida por su participación en la segunda edición de ‘La casa de los famosos’ de Colombia, su presencia en redes sociales ha aumentado significativamente, alcanzando más de 4 millones de seguidores en Instagram tras su salida del ‘reality’.

Antes de su incursión en el mundo del entretenimiento, Karina trabajó durante ocho años como auxiliar de enfermería en diversos hospitales de Medellín. Su sueño inicial era estudiar Medicina y especializarse en Neurocirugía, pero debido a un embarazo a los 17 años y la falta de apoyo económico, no pudo continuar con sus estudios en esa área. A pesar de ello, logró graduarse en enfermería, una profesión que desempeñó con dedicación.

Su transición al modelaje comenzó cuando fue contactada para una sesión fotográfica de una marca de jeans, lo que marcó el inicio de su carrera en el mundo de la moda y las redes sociales.

¿Cuál fue la polémica de Karina García en ‘La casa de los famosos’?

Karina García protagonizó enfrentamientos en ‘La casa de los famosos’ con otras participantes, como Melissa Gate y Yina Calderón. En una ocasión, Melissa acusó a Karina de ser “doble cara” y de propagar chismes, lo que provocó tensiones entre ambas.

Lady Tabares mostró interés en Karina, lo que causó incomodidad en ella. A pesar de expresar su incomodidad, Karina continuó interactuando con Tabares, lo que suscitó críticas sobre la gestión de la situación por parte de la producción.

Sofía Avendaño acusó a Karina de orquestar un complot para evitar su ingreso al programa. García negó las acusaciones, pero la situación causó tensiones entre ellas. Eso apenas fue parte de múltiples momentos que pusieron a la antioqueña en el ojo del huracán.

