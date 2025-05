La modelo antioqueña Karina García, exparticipante de ‘La casa de los famosos Colombia‘, volvió a ser tema de conversación luego de su visita a la edición 2025 del ‘reality’.

Durante un ‘brunch’ organizado por el ‘Jefe’, al que fue invitada para interactuar con los semifinalistas y formular preguntas incómodas, la ‘influencer’ se convirtió en blanco de críticas, especialmente por parte de Melissa Gate, quien sin filtros la llamó “fea” y sugirió que su apariencia era resultado de “la ciencia médica”.

Ante la polémica creada, y especialmente por los comentarios en redes sociales que cuestionaban su apariencia y los cambios físicos desde que alcanzó la fama, Karina decidió romper el silencio.

En una entrevista concedida al programa ‘Los impresentables’ de Los 40 Colombia, la modelo habló sin tapujos sobre los procedimientos estéticos a los que se ha sometido, despejando rumores y aclarando lo que es natural y lo que no.

“Me hice la nariz, los senos y una lipo. Pero la cola sí es natural, aunque no lo crean. Me ha costado muchos sacrificios, esfuerzo y ejercicio. Por muchos años la he entrenado”, afirmó con contundencia.