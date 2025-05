El reconocido actor colombiano Andrés Toro, recordado por su participación en múltiples producciones colombianas, sorprendió a sus seguidores hace un par de meses al anunciar su decisión de dejar Colombia para radicarse en Estados Unidos.

La noticia la compartió a través de un emotivo video en sus redes sociales, en el que expresó los sentimientos encontrados que le provocó dar este importante paso en su vida.

Toro explicó que, aunque no fue una decisión fácil, se trata de un paso que responde al bienestar de su familia y a nuevas oportunidades en el exterior.

“Ay, muchachos, nos vamos a vivir a EE. UU. Después de reflexionar mucho, tomamos la decisión como familia y bueno… nos vamos. No me malinterpreten, amo a Colombia, aquí está todo lo que tengo, están mis raíces, mis amigos, mi familia. Aquí comencé mi carrera, aquí me desarrollé como persona, aquí he hecho todo. Pero como papá, como esposo, en este momento mi prioridad es mi familia”, expresó el actor, visiblemente conmovido.