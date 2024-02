Andrés Toro causó conmoción por sus declaraciones en una entrevista para ‘Lo sé todo’, en donde aseguró que rechazó un papel porque se trataba de un personaje gay.

“Una película en donde me dijeron que el personaje tenía que tener relaciones sexuales con su esposa y así lo tenía que hacer con un hombre. Mi hermano, yo estoy comprometido con la palabra de Dios y entiendo que delante del señor no está bien hacerle apología a este tipo de cosas, o sea, yo no puedo decir que yo odio a los gais, por el contrario, los amamos y queremos que vengan a Cristo”, afirmó el actor.

En redes sociales sus palabras causaron comentarios de usuarios con pensamientos diferentes. Por un lado, algunos le aplaudieron la actitud y, por otro lado, algunos se atrevieron a decir que dicha actitud era homofobia disfrazada.

Lo que sí es cierto es que se mantuvo firme en respetar sus principios y no faltarle al respeto a las cosas en las que realmente cree.

Quién es la esposa de Andrés Toro

Se llama Eliana Escobar. Se conocieron en 2011 y mantuvieron un noviazgo de siete años, luego se casaron y ahora tienen una linda familia con sus dos hijos, Matías y Juan Pablo.

A qué se dedica esposa de Andrés Toro

Según lo reportado en la biografía del actor colombiano, su esposa es odontóloga, nació en Medellín, pero se crio en Dorada, Caldas.

Cómo conoció Andrés Toro a su esposa Eliana Escobar

Cuando ella llegó a Bogotá, luego de vivir un tiempo en Estados Unidos, no conocía a muchas personas y empezó a salir con sus amigos de universidad, lo que le causó angustia a su mamá, pues no quería que perdiera sus principios cristianos.

La manicurista que estaba atendiendo a la actual suegra del actor la vio tan preocupada que le pasó un contacto de un grupo de oración en el que estaba Andrés Toro.

