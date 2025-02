El actor Andrés Toro, recordado por su participación en ‘MasterChef Celebrity‘ y por su trayectoria en la televisión colombiana, anunció que dejará el país para radicarse en Estados Unidos junto a su esposa e hijos.

Aunque la decisión no fue fácil, aseguró que está motivada por el bienestar de su familia y nuevas oportunidades en el exterior. A través de un video publicado en sus redes sociales, el actor compartió la noticia con sus seguidores, expresando sus sentimientos encontrados sobre esta importante decisión.

“Ay, muchachos, nos vamos a vivir a EE. UU. Después de reflexionar mucho, tomamos la decisión como familia y bueno… nos vamos. No me malinterpreten, amo a Colombia, aquí está todo lo que tengo, están mis raíces, mis amigos, mi familia. Aquí comencé mi carrera, aquí me desarrollé como persona, aquí he hecho todo. Pero como papá, como esposo, en este momento mi prioridad es mi familia”, afirmó Toro visiblemente emocionado.

El actor explicó que uno de los factores que influyeron en su decisión es el deseo de su esposa de homologar su título en odontología en Estados Unidos, lo que le permitiría ejercer su profesión en mejores condiciones. Además, mencionó que considera que sus hijos están en la edad ideal para aprender inglés como segunda lengua y adaptarse a un entorno internacional.

“Tomar la decisión no fue fácil. No les voy a mentir, se me hace así, me da miedito, pero cualquier sacrificio por la familia vale la pena. Esto no es un adiós, es un hasta luego, es un nuevo comienzo, una nueva etapa donde vamos a seguir viéndonos”, expresó el actor, dejando claro que no se despide definitivamente de su público en Colombia.

Toro, también compartió que esta decisión ha sido puesta en manos de Dios y que confía en que el camino que ha elegido le traerá bienestar y crecimiento personal y profesional. “Hemos orado, le he pedido a Dios que nos ayude, y estamos confiados y con la esperanza de que Él nos llevará por el camino correcto. Vamos a ver qué pasa. Estén atentos, ahí les voy contando cualquier cosita que se vaya presentando“, concluyó.

La noticia ha causado múltiples reacciones entre sus seguidores y colegas, quienes le han enviado mensajes de apoyo y buenos deseos en esta nueva etapa de su vida.

¿Cuántos hijos tiene Andrés Toro?

Para 2011, Toro contrajo matrimonio con la odontóloga Eliana Escobar, fruto de su unión nacieron sus dos hijos, Matías y Juan Pablo Toro Escobar.

