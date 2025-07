En los últimos días, un nuevo escándalo se ha viralizado en redes sociales luego de que el ‘influencer’ paisa ‘Alejo’ Peinado relatara públicamente una incómoda experiencia con un presentador de ‘La red‘, de Caracol Televisión.

Según su versión, tras haber sido invitado a una cena en un restaurante en el sector de El Poblado, en Medellín, terminó pagando una cuenta cercana a los 250 mil pesos porque el presentador alegó haber olvidado su tarjeta. Aunque prometió reembolsarle el dinero al llegar a su casa, Peinado aseguró que nunca recibió la plata.

El creador de contenido explicó que el presentador volvió a contactarlo tiempo después, supuestamente con la intención de saldar la deuda, pero él ya no quiso continuar el diálogo. La situación causó indignación en redes sociales y rápidamente comenzaron las especulaciones sobre quién podría ser el implicado.

Varios usuarios en TikTok señalaron a Juan Carlos Giraldo, reconocido por su participación en el programa ‘La red’, como posible protagonista de la polémica.

Juan Carlos Giraldo dijo que no es el presentador de ‘La red’ que no pagó cuenta en restaurante

Durante varios días, Giraldo guardó silencio, pero recientemente aprovechó una entrevista en la emisora Vibra FM para desmentir públicamente cualquier vínculo con el caso. En su intervención, fue enfático al negar conocer personalmente al ‘influencer’ y expresó su molestia por las suposiciones que se han creado en redes sociales.

“La gente empezó a especular y mencionaron mi nombre, el de Carlos Vargas, Iván Lalinde y otros más. Muchos me escribieron preguntándome si era cierto, y la verdad es que no tengo ni idea quién es ese muchacho. Lo he visto en redes, pero no lo conozco personalmente”, aseguró Giraldo.

También reveló que la situación volvió a cobrar fuerza en los últimos días, y que recibió mensajes ofensivos por parte de personas que lo daban por culpable sin prueba alguna. “Me escribían cosas como: ‘Deje de comprar ropa y pague lo que debe’. Es absurdo”, comentó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Vibra.co (@vibra.fm)

El experto en moda contó que incluso decidió comunicarse directamente con ‘Alejo’ Peinado para pedirle que, si no quería revelar la identidad del verdadero implicado, al menos aclarara públicamente que él no era la persona involucrada.

Sin embargo, aunque Peinado publicó un comunicado diciendo que no había dado nombres, tampoco desmintió que Giraldo estuviera relacionado. “Le volví a pedir el favor, pero no quiso hacerlo. Así quedó la conversación. Él no va a decir quién fue, ni tampoco quién no fue”, lamentó el presentador.

A pesar del revuelo, Giraldo reiteró que nunca ha tenido ningún tipo de relación o encuentro personal con el creador de contenido y que su nombre fue puesto en el debate público solo por suposiciones infundadas.

“Mi reputación no puede verse manchada por rumores. Estoy tranquilo porque sé que no fui yo y no tengo nada que ocultar”, concluyó.

Por su parte, ‘Alejo’ Peinado continúa compartiendo su experiencia en redes sociales. En uno de sus videos más recientes, mostró pantallazos de mensajes que, según él, fueron enviados por el presentador después de la viralización del caso. “Yo no necesito esa plata. Cuando subí el video ahí sí apareció a ofrecerme el dinero. Que se lo quede, para que siga aparentando. Porque hay gente que cree que por salir en televisión gana millones y puede pasar por encima de los demás”, expresó con tono molesto.

Aunque algunos seguidores le han pedido que revele la identidad del presentador de ‘La red’, Peinado aseguró que no lo hará, al menos por ahora. “Me provoca dejarlo en evidencia, pero he sido buena gente. No quiero exponerlo”, dijo en una de sus historias.

Mientras tanto, el nombre del verdadero implicado sigue siendo un misterio, y el debate continúa en redes sociales, donde los usuarios exigen responsabilidad y respeto, sin importar la fama o reconocimiento de los involucrados.

