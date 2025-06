Carlos Giraldo es, sin duda, una de las figuras más reconocidas de la televisión colombiana en el ámbito del entretenimiento. Por más de doce años, ha sido uno de los presentadores principales de ‘La red‘, el programa de chismes y farándula de los fines de semana en Caracol Televisión.

Sin embargo, en los últimos días, los rumores sobre una posible salida del presentador han causado inquietud entre los televidentes, por lo que el mismo Giraldo decidió salir al paso y aclarar la situación.

Durante una reciente entrevista con el programa ‘Los Impresentables’ de ‘Los 40’, Giraldo fue consultado directamente sobre los comentarios que circulan en redes sociales y medios digitales sobre su posible retiro del programa de entretenimiento. Con el estilo directo que lo caracteriza, el presentador respondió con contundencia:

“No, no creo. Yo estoy solo esperando a que me saquen con las patas por delante”, dejando claro que no tiene planes inmediatos de abandonar el espacio televisivo que lo ha consolidado como uno de los referentes del entretenimiento nacional.