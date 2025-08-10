El pasado jueves 7 de agosto, durante la Feria de las Flores en Medellín –uno de los eventos culturales más emblemáticos de Colombia, que celebra la tradición silletera, la música y las costumbres paisas–, Érika Zapata vivió un momento inolvidable que reafirma su estatus como figura querida en su tierra natal.

Mientras cubría el tradicional Desfile de Autos Clásicos y Antiguos, un espectáculo que reúne vehículos históricos en un recorrido por las calles de la ciudad, la periodista se convirtió en el centro de atención.

Caminando a lo largo de la ruta, con micrófono en mano y vestida con una chaqueta negra y una gorra clara, Zapata pasó frente a las graderías repletas de espectadores. Lo que siguió fue una ovación espontánea: cientos de personas comenzaron a aplaudir, gritar su nombre y corear frases de admiración.

El momento fue capturado en varios videos que circularon en redes sociales, y en ellos quedaron registradas las muestras de cariño que le expresaron quienes la reconocen por su papel en Noticias Caracol.

Acá, imágenes de lo ocurrido:

La gente la reconoció al instante, gritando “¡Érika!” y aplaudiendo con fervor, lo que la obligó a detenerse para saludar y corresponder con sonrisas y gestos de gratitud. El momento fue tan sorprendente que terminó convirtiéndose en una estrella improvisada.

Esta ovación no es casualidad. Los paisas, conocidos por su calidez y orgullo regional, ven en Érika a una representante genuina de su identidad. Su carisma y sencillez la han hecho merecedora de este afecto.

“Qué alegría tanto amor. Me siento muy afortunada”, escribió Zapata en sus redes.

Este episodio en la Feria de las Flores no solo afianza el cariño de los antioqueños hacia Érika, sino que también subraya el impacto de su trayectoria personal. Tras superar comparaciones familiares en su infancia, que afectaron su autoestima, y episodios de depresión al inicio de su carrera, Zapata ha transformado esas experiencias en fortalezas.

En junio de 2025, compartió su transformación estética en redes, incluyendo un ‘peeling’ facial para tratar manchas y promover la regeneración celular, enfatizando que estos cambios buscan equilibrio interno y externo, no perfección superficial.

¿Quién es Érika Zapata?

Es una destacada periodista colombiana, nacida y criada en Medellín, Antioquia. Graduada en periodismo, se ha consolidado como corresponsal de Noticias Caracol en la región antioqueña, donde es reconocida por su estilo único de narrar las noticias locales con un marcado acento paisa, lleno de expresiones coloquiales que la hacen cercana para el público.

Su carrera no ha sido fácil: desde sus inicios, enfrentó críticas por su voz y apariencia, lo que le provocó episodios de ansiedad y depresión. Sin embargo, estos desafíos la impulsaron a perseverar.

Antes de unirse a Noticias Caracol, Zapata pasó por momentos de incertidumbre vocacional, pero su llegada al canal marcó un punto de inflexión, describiéndolo como “una de las mejores partes” de su vida.

Zapata se ha convertido en un ícono de la televisión colombiana por su cobertura de eventos cotidianos y noticiosos en Antioquia. Su forma de reportar, con un toque de humor y sencillez, la ha hecho viral en múltiples ocasiones, como cuando utilizó expresiones locales que resonaron en todo el país.

Más allá de las noticias duras, como crónicas de seguridad o eventos culturales, Érika ha demostrado versatilidad, participando en entrevistas y segmentos que destacan su carisma.

