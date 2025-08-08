La actriz Paola Rey, ganadora de ‘Masterchef Celebrity 2024’, anunció públicamente que desde hace dos años y medio no mantiene una relación de pareja con el también actor Juan Carlos Vargas, con quien estuvo casada y tiene hijos.

En un mensaje, explicó que la decisión fue tomada de mutuo acuerdo y que desde entonces han vivido un proceso de transformación marcado por el respeto y el cariño, siempre con el bienestar de sus hijos como prioridad.

Como así que Paola Rey y Juan Carlos Vargas llevan dos años separados? QUE ES ESTO DIOS MÍO!!! pic.twitter.com/nelhk5BJ9Z — Laura Sarabia (@chichadecolores) August 9, 2025

Qué pasó entre Paola Rey y Juan Carlos Vargas

Rey afirmó que, aunque ya no comparten la vida en pareja, continúan siendo una familia unida. Agregó que la estabilidad y la felicidad de sus hijos seguirán siendo el centro de sus esfuerzos, motivo por el que han preferido mantener la situación en privado hasta ahora.

“Nuestra prioridad ha sido y seguirá siendo su bienestar emocional, su estabilidad y su felicidad. Hoy sentimos que es el momento adecuado para compartir esta decisión públicamente, añadió Rey.

También señaló que seguirán viéndose juntos en momentos importantes para sus hijos, acompañándolos en cada etapa. Según dijo, la amistad entre ambos se ha fortalecido y el vínculo como padres permanece intacto, con el compromiso de ser presentes, responsables y amorosos.

“Nos han visto y nos seguirán viendo juntos, acompañando a nuestros hijos con amor en cada etapa importante de sus vidas. Nuestra amistad se ha fortalecido, y el vínculo que nos une como padres permanece intacto. Seguimos comprometidos en lo más valioso que compartimos: ser padres presentes, responsables y amorosos”, puntualizó.

