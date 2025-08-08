La competencia en ‘Masterchef Celebrity‘ 2025 sigue avanzando y, con cada episodio, se intensifican tanto las emociones como los retos. En el capítulo de este viernes 8 de agosto, se viviría uno de los momentos más emotivos de la temporada: la posible salida de uno de los concursantes más queridos por el público y por sus compañeros.

Todo indicaría que el sexto eliminado de la cocina más famosa del país sería nada más y nada menos que Mario Alberto Yepes, exjugador de la Selección Colombia. Su participación en el ‘reality’ ha sorprendido a muchos, pero también se convirtió en una de las más admiradas gracias a su carisma, sencillez y disciplina, características que también lo definieron en su época como deportista.

Sin embargo, ni el esfuerzo ni el cariño del público serían suficientes esta vez. Según versiones que circulan en redes y comentarios de seguidores del programa, Yepes habría presentado un plato que los jueces calificaron como “imperdonable”, una preparación que no cumplió con los estándares exigidos en esta etapa de la competencia y que lo llevaría directamente a la eliminación.

Lejos de su rol en la cancha, en esta ocasión no sería gol de Yepes, como muchos dirían con nostalgia. La decisión de los jueces habría sido tan sorpresiva como dolorosa, especialmente para quienes han visto su evolución y entrega dentro del programa.

Incluso la presentadora Claudia Bahamón, reconocida por su cercanía con los participantes, no habría podido contener las lágrimas al anunciar su salida, reflejando el impacto emocional que dejó esta eliminación.

La posible despedida de Yepes no solo marcaría un antes y un después en esta edición de ‘Masterchef Celebrity‘, sino que también resaltaría la dureza de la competencia, donde más allá de las personalidades queridas, solo hay lugar para quienes logren conquistar el paladar de los exigentes jurados.

Mientras tanto, en la cocina más famosa del país, las relaciones de amistad empiezan a ponerse a prueba. Las alianzas, las tensiones y los momentos de camaradería se entrelazan en un ambiente cada vez más competitivo. El juego avanza y cada capítulo deja claro que no hay favoritos seguros: cualquiera puede irse, y solo uno logrará levantar el trofeo de la cocina más importante del país.

Por otro lado, fuera de los fogones, muchos televidentes han mostrado interés por la vida personal de Mario Yepes. Una de las preguntas más frecuentes gira en torno a su vida sentimental.

¿Quién es la exesposa de Mario Yepes?

Se trata de Carolina Villegas, con quien el exfutbolista estuvo casado hasta el año 2023. Fruto de esa relación, nacieron sus tres hijos: Luciano, Miranda y Valentino, quienes han sido el centro de su vida y han aparecido en algunas ocasiones en redes sociales junto a él.

La salida de Yepes —si se confirma— no será solo una eliminación más, sino una despedida que dejará huella en esta temporada, tanto por lo inesperado del resultado como por la conexión emocional que logró construir con los colombianos.

Ahora todo parece indicar que el excapitán tendría una relación con su compañera de ‘reality’ Catherin Escobar.

