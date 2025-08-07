La cocina más famosa del país recibe de nuevo a una de sus figuras más recordadas. Carla Giraldo, ganadora de ‘Masterchef Celebrity’ 2021, regresa a las pantallas este jueves 7 de agosto, esta vez no como concursante, sino como invitada especial.

En esta etapa decisiva de la competencia, la actriz y presentadora de ‘La casa de los famosos’ será la encargada de evaluar las habilidades de los concursantes, quienes deberán preparar sándwich de alta cocina con pan artesanal y una selección gourmet de ingredientes para lograr la anhelada salvación.

(Vea también: [Video] “No ha sido fácil”: Carla Giraldo reveló los efectos de ‘Masterchef’ en su cuerpo)

Varios participantes ya llevan el delantal negro, símbolo de riesgo dentro del programa, y esta noche uno de ellos podrá librarse de la eliminación gracias a su talento, creatividad y, por supuesto, el paladar exigente de Carla Giraldo.

Lee También

Su regreso ha causado expectativa no solo por su conocimiento en cocina, sino también por su personalidad directa y sus famosos apuntes que prometen “calentar” nuevamente el ambiente en el set.

Carla Giraldo se ha ganado un lugar en la farándula colombiana gracias a su participación en importantes producciones de televisión nacional. Sin embargo, desde 2024 su carrera tomó un nuevo rumbo, esta vez como presentadora de ‘La casa de los famosos Colombia’, formato en el que también ha causado todo tipo de comentarios por su estilo frontal y su forma de manejar las situaciones más tensas dentro del ‘reality’.

¿Qué le pasó a Carla Giraldo en ‘Masterchef’?

En una entrevista concedida a ‘Buen día, Colombia’, Giraldo compartió un capítulo poco conocido de su vida personal, relacionado con su paso por ‘Masterchef Celebrity’. Durante las grabaciones del programa, la actriz enfrentó una etapa de baja autoestima y aumento de peso, situación que ella misma calificó como un “punto de quiebre” en su vida. “Estaba en una época donde no me quería, donde me repudiaba a mí misma, donde no me miraba al espejo”, expresó.

En ese periodo, llegó a pesar 95 kilos y decidió alejarse del ojo público por más de tres años, convencida de que nadie debía verla así. Esta situación la llevó a tomar una decisión radical: someterse a una cirugía para recuperar su bienestar físico y emocional. “Fue un renacer. Dije ‘ok, vamos a cambiar todo’”, afirmó en tono reflexivo.

Ahora, más empoderada que nunca, Carla regresa a la cocina donde vivió una de las experiencias más transformadoras de su vida. Su participación como invitada promete ser uno de los momentos más comentados de la temporada.

* Pulzo.com se escribe con Z