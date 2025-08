La actriz Amparo Conde, reconocida por su trayectoria en la televisión colombiana, sorprendió recientemente a sus seguidores al compartir en su cuenta de Instagram una imagen en la que se ve un notorio hematoma en su rostro.

La fotografía, publicada en sus historias, causó preocupación y comentarios entre sus fans, ya que contó las consecuencias de lo que parecía ser un procedimiento odontológico de rutina, pero que terminó por complicarse más de lo esperado.

(Vea también: Juntos por primera vez en una telenovela, el papá de ‘Betty La Fea’ y su esposa)

En la imagen, Conde aparece con una bata y un gran moretón en su mejilla izquierda. Aunque el aspecto del hematoma es evidente y doloroso, la actriz decidió tomarse la situación con humor e ironía. Acompañó la publicación con el siguiente mensaje:

Lee También

“ Así como cuando tienes que hacer un ‘casting’ y la sacada de una muela se complica”, dejando ver que, pese al malestar, no ha perdido su sentido del humor.

Los comentarios de sus seguidores no se hicieron esperar. Algunos aprovecharon para bromear con ella y mantener el tono divertido. Una usuaria respondió en clave humorística: “Eso fue por Hermes Pinzón, jajajaja”, haciendo alusión a un personaje que seguramente forma parte del universo televisivo que los une.

Otros, en cambio, expresaron su preocupación por el estado de la actriz y recordaron que una extracción dental puede ser un procedimiento riesgoso si no se hace con las debidas precauciones.

“Eso es muy delicado y tenemos que tener cuidado. También depende de la persona que extrae la muela y su higiene en lo que utiliza”, señaló un internauta. Otro fue aún más enfático al comentar: “¿Pero esa sacada incluía glándulas salivales y las amígdalas?”, mostrando preocupación por la magnitud del hematoma.

Aunque la actriz no dio mayores detalles sobre el procedimiento ni sobre su estado actual, la publicación dejó claro que se trató de una experiencia incómoda. Sin embargo, su buena actitud fue destacada por muchos, quienes le enviaron mensajes de apoyo y pronta recuperación.

Por otro lado, en el mundo del entretenimiento televisivo, Jorge Herrera, el recordado actor de ‘Yo soy Betty, la fea‘, ha sido tema de conversación por su participación en la nueva temporada de ‘Masterchef Celebrity’. Su presencia en la competencia culinaria ha estado marcada por su carácter firme, sus convicciones claras y, en ocasiones, su postura frente a ciertas dinámicas del grupo.

En capítulos anteriores, el actor ya había manifestado su incomodidad con la costumbre que tienen sus compañeros de cantar juntos al inicio de cada reto. En una confesión detrás de cámaras, Jorge dejó claro que ese tipo de rituales no lo hacían sentir cómodo y que no se identificaba con ellos.

“Así se enojen conmigo, no los voy a seguir acompañando con el canto. No me siento bien haciéndolo y prefiero mantenerme al margen”, dijo con firmeza.