Aunque a muchos no les suene el nombre de Amparo Conde, una vez les recuerdan papeles como el de Alicia Morales, en la telenovela ‘Vecinos’, del Canal Caracol, de una vez traen su recuerdo a la mente.

Lo que no muchos saben es que la caleña de 57 años tiene una pareja famosa desde hace varias décadas y que él encarnó a uno de los personajes más reconocidos y queridos por los colombianos en la novela ‘Yo soy Betty, la fea’.

Se trata de Jorge Herrera, quien hizo de Hermes Pinzón, el controlador padre de Betty. Los dos iniciaron su amor hace 40 años, pero solo hasta hace poco pudieron coincidir en la misma producción televisiva, curiosamente, interpretando el papel de esposos.

La actriz estuvo como invitada en el programa ‘Se dice de mí’, de Caracol Televisión, y allí contó la manera en la que inició su romance. Todo empezó cuando Conde entró en la Escuela de Teatro de Cali y le pidió a Herrera prestado un lápiz. Ella sintió que “él le hizo un cambio de luces” y eso la atrajo.

Sin importarle que el actor fuera 17 años mayor, Conde se acercó, inicialmente, para aprender de Herrera, pero ahí se fue encendiendo la llama del amor. Por su parte, él comentó en el mismo programa que no se imagino que fueran “a tener una relación”.

La actriz le contó a todas tus amigas que se había enamorado “de ese flaquito” que acababa de conocer de una manera bastante particular:

“Me enamoré de Jorre a primera vista, él no me ponía atención, pero me cambió la vida”, expresó Amparo Conde en el programa.