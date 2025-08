Manuela Paví es una de las colombianas que disputará la final de la Copa América Femenina 2025 contra Brasil, juego en el que las ‘cafeteras’ podrían tomar revancha de la final del torneo de 2022, en el que las brasileñas se quedaron con el título por un penalti.

La exdelantera del Deportivo Cali tiene una hermana menor, que también está intentando a llegar a la élite del fútbol femenino. Se llama Verónica Paví y, a diferencia de su hermana, no es la que hace los goles, sino la que los pone, contó ella misma en Noticias Caracol.

“Yo creo que yo tengo un poquito más de inteligencia en el juego, para jugar, para dar pases, para dar pasegol. Ella tiene sus goles, yo tengo mis pases”, dijo Verónica en el informativo.

Pese a que por sus distintas características podrían complementarse en el juego, la hermana de Manuela señaló que siempre juegan en diferentes equipos y son rivales.

“Ella no me va a enganchar, jamás. Siempre hay que darle pata porque quién se la aguanta todo el año diciendo: ‘Te enganche, te enganche’; no, no, no“, agregó.

No obstante, por fuera de la cancha su relación es más que amorosa y constantemente se dan apoyo. De hecho, Verónica aprovechó la entrevista en el informativo para enviarle un mensaje a Manuela, previo a la final del torneo: “Sabés que te amo, que estoy muy orgullosa de ti. Sabés lo que me prometiste [ganar la Copa América], así que vamos, arriba”.

Quién es Manuela Paví, delantera de la Selección Colombia Femenina

Su nombre completo es Manuela Paví Sepúlveda, nació el 23 de diciembre de 2000 en Pradera, Valle del Cauca, y es una de las grandes promesas del fútbol femenino colombiano.

Comenzó su carrera en equipos masculinos (aficionados) y luego se consolidó en el fútbol femenino con la escuela Carlos Sarmiento Lora. Debutó profesionalmente en 2018 con Orsomarso, en el que anotó en su primer partido.

En 2020 pasó a Deportivo Cali, equipo con el que conquistó la Liga Colombiana Femenina en 2021 y 2024, siendo una jugadora determinante: marcó goles, asistió y lideró el ataque. En 2023 defendió la camiseta del Atlético Mineiro en Brasil y, luego de regresar al Cali fichó por el West Ham United.

A pesar de ser joven, ya suma más de 30 partidos con la camiseta nacional y ha marcado al menos cinco goles con la selección absoluta. También participó en categorías Sub‑20, y fue figura en la Copa Oro Femenina 2024.

