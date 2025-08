La salida de Luis Díaz del Liverpool rumbo al Bayern Múnich ha marcado el fin de una era para el colombiano en Anfield, donde dejó una huella imborrable después de tres años y medio, 41 goles, 17 asistencias y cinco títulos, incluyendo la Premier League 2024-2025.

Sin embargo, uno de los momentos más destacados luego de su traspaso fue el sentido mensaje de despedida de Mohamed Salah, la estrella egipcia del Liverpool, quien a través de Instagram expresó su admiración y cariño por el guajiro, desmintiendo cualquier percepción de rivalidad que alguna vez se especuló.

Durante el tiempo que compartieron en Liverpool, la relación entre Salah y Díaz no siempre fue vista con claridad por los aficionados. En Colombia, algunos sectores llegaron a pensar que Salah no apreciaba del todo al colombiano, especialmente porque en ciertos partidos parecía no pasarle el balón aun cuando Díaz estaba en una posición clara para anotar.

Esta percepción llevó a especulaciones de que el egipcio, siendo la máxima figura del equipo, no quería que el brillo de Díaz opacara el suyo. Sin embargo, el mensaje de despedida de Salah no solo desmiente estas ideas, sino que resalta una profunda admiración y un lazo de amistad que trasciende el terreno de juego.

“Tu energía, impulso y pasión en el campo han dejado una marca que no será olvidada. Fuimos verdaderamente afortunados de tenerte en Liverpool, y ha sido un honor compartir parte de tu viaje e historia de éxito”, escribió inicialmente Salah.

El egipcio también hizo énfasis en la fortaleza personal de Díaz, particularmente en un episodio que marcó su vida: el secuestro de su padre, Luis Manuel Díaz, en octubre de 2023 en Colombia. Este hecho conmocionó al mundo del fútbol, y la manera en que Díaz enfrentó esta adversidad mientras seguía rindiendo en el campo fue admirable.

“Todos vimos la fuerza que se necesitó para seguir pasando por los tiempos difíciles fuera del campo. Lo que pasaste te habría roto más, pero volviste fuerte y diste todo por el club. Ese tipo de resistencia da ejemplo a los demás y no gana nada más que respeto”, destacó el atacante africano.

Salah no escatimó en elogios al hablar de Díaz como compañero y amigo: “Como compañero de equipo, eras más que confiable —fuiste inspirador—. Como amigo, aún más”, agregó en su escrito.

El mensaje de Salah concluye con buenos deseos para el futuro de Díaz en el Bayern Múnich: “Te deseo todo lo mejor para lo que viene, Lucho. Sigue haciendo orgullosa a tu gente”.

Esta despedida no solo pone fin a las especulaciones sobre una supuesta rivalidad, sino que consolida la imagen de Salah como un líder que valora y respeta a sus compañeros, especialmente a alguien como Díaz, quien dejó una marca imborrable en Liverpool.

La transferencia de Díaz al Bayern Múnich, por una cifra cercana a los 75 millones de euros, marca un nuevo capítulo para el guajiro, quien buscará seguir brillando en la Bundesliga y la Champions League. Mientras tanto, el mensaje de Salah resuena como un testimonio de la admiración y el respeto que se ganaron mutuamente, dejando claro que, más allá de cualquier percepción errónea, su relación fue de apoyo, respeto y una verdadera amistad.

