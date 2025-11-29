Una actualización urgente de software ordenada por Airbus afectó la operación mundial de aeronaves A320, debido a un riesgo detectado por radiación solar que podría alterar datos críticos de los controles de vuelo.

En Colombia, la medida impacta principalmente a Avianca, pues más del 70 % de su flota corresponde a este modelo y 124 aviones requieren la actualización urgentemente.

La Aerocivil dispuso que las aeronaves permanezcan en tierra hasta que cumplan totalmente los requisitos técnicos. Avianca informó que ya ha actualizado el software en el 51 % de sus A320 y que los trabajos se completarán en los próximos días.

La situación ha provocado cancelaciones, reprogramaciones y el cierre temporal de ventas de tiquetes hasta el 8 de diciembre, mientras se prioriza la reacomodación de pasajeros afectados.

La aerolínea ofrece alternativas de viaje, cambios sin penalidad y devoluciones de trayectos no utilizados. El Ministerio de Transporte exigió a Airbus acelerar el proceso, advirtiendo que no se comprometerán los estándares técnicos.

Por su parte, Latam Airlines y JetSmart reportaron normalidad en sus operaciones, tras completar la actualización en toda o casi toda su flota, con afectaciones mínimas y atención directa a clientes en caso de ajustes puntuales.

