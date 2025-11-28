Avianca anunció que durante los próximos diez días enfrentará disrupciones significativas en su operación, luego de que Airbus ordenara una actualización urgente de software para los aviones de la familia A320. Debido a esta instrucción global, más del 70 % de la flota de la aerolínea deberá permanecer en tierra mientras se realizan los ajustes técnicos obligatorios.

La compañía explicó que cada aeronave deberá permanecer en su base de mantenimiento hasta que se completen las modificaciones, lo que afectará directamente la programación de vuelos. Para reducir el impacto en los usuarios, Avianca decidió suspender temporalmente la venta de tiquetes para viajes hasta el 8 de diciembre, con el fin de reorganizar su capacidad operativa y ofrecer alternativas más estables.

La aerolínea aseguró que se comunicará directamente con los pasajeros afectados para ofrecer reprogramaciones y cambios de itinerario, priorizando la continuidad del servicio mientras avanza en los trabajos solicitados por Airbus. El objetivo de Avianca es normalizar su operación lo antes posible y minimizar nuevas afectaciones.

¿Cómo está El Dorado hoy?

Según La FM, esta tarde-noche se ha presentado una alta afluencia de pasajeros en el aeropuerto El Dorado, cientos de ellos represados por la cancelación de vuelos. Por su parte, RCN aseguró que hay cuatro vuelos cancelados hasta el momento: hacia Medellín, Cali, Barrancabermeja y Barranquilla.

#Noticia | En el aeropuerto El Dorado de Bogotá, cientos de pasajeros permanecen represados luego de que sus vuelos fueran cancelados por fallas tras una actualización urgente de software solicitada por el fabricante Airbus. El panorama es desalentador y los viajeros exigen… pic.twitter.com/Ky3p87iZsW — La FM (@lafm) November 28, 2025

