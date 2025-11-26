Avianca anunció ajustes inmediatos en su operación hacia Venezuela luego de la alerta emitida por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) y de las recomendaciones de la autoridad aeronáutica colombiana, que pidieron priorizar medidas de seguridad para pasajeros y tripulaciones.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Venezuela da ultimátum a aerolíneas internacionales; perderían permiso de vuelo)

La aerolínea informó que los vuelos programados entre Bogotá y Caracas para el 27 de noviembre serán reprogramados para el 5 de diciembre. También pidió a las autoridades de aviación una aclaración urgente sobre las condiciones y recomendaciones entregadas, con el fin de definir los pasos siguientes en la ruta binacional.

Qué pasa con los vuelos de Avianca a Venezuela

Los pasajeros con reservas confirmadas podrán optar por tres alternativas: reprogramar el viaje en la misma ruta sin costo, con posibilidad de volar hasta un año después de la fecha original, cambiar el trayecto para viajar desde o hacia Cúcuta sin cobro adicional, o solicitar el reembolso de los trayectos no utilizados.

Lee También

Los ajustes podrán gestionarse por el contact center, puntos de venta o agencias de viaje, según corresponda.

Avianca recordó que lleva más de seis décadas operando en Venezuela y reiteró su intención de mantener y ampliar la conexión, una vez existan las condiciones de seguridad necesarias para hacerlo.

¿Por qué una invasión de Estados Unidos a Venezuela afectaría a Colombia?

El mandatario señaló que la política antidrogas de Estados Unidos, especialmente durante el gobierno de Donald Trump, ha procovado tensiones internacionales y podría tener como consecuencia “una posible invasión a la República de Venezuela”.