En la tarde de este 12 de noviembre, un avión comercial de la aerolínea Avianca se vio en medio de una emergencia en la pista del aeropuerto internacional Camilo Daza, en Cúcuta, al quedar encallado.
La novedad llevó a que el aeródromo permanezca cerrado y que nuevamente crezcan las preguntas sobre el estado de la infraestructura. Esto, teniendo en cuenta que las ondulaciones de la pista ya han despertado alertas.
Cerrado aeropuerto de Cúcuta por incidente en la pista. Un avión de Avianca quedó encallado en un bache
