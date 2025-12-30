El Gobierno del presidente Gustavo Petro decretó un aumento del salario mínimo del 22,7 % para 2026, llevando la remuneración legal mensual a cerca de $1.750.905, cifra que, sumada al auxilio de transporte, puede aproximarse a los 2 millones de pesos mensuales para los trabajadores formales que devengan el mínimo.

Aunque la medida fue presentada como un avance para mejorar el ingreso de los trabajadores con menores salarios, el análisis de sus efectos muestra que los beneficios no se distribuyen de manera uniforme en el mercado laboral ni en la administración pública.

Uno de los impactos más relevantes se observa en el salario integral, una modalidad que agrupa salario y prestaciones en un solo pago mensual y que aplica para cargos de confianza y altos niveles jerárquicos. Con el incremento del salario mínimo, el umbral para pactar salario integral subió de manera automática, ubicándose alrededor de los $22,7 millones mensuales.

¿Cuál sería el nuevo sueldo de congresistas?

Este ajuste tiene un efecto directo sobre las escalas salariales de altos funcionarios del Estado, congresistas, directivos y ejecutivos del sector privado. En algunos casos, las remuneraciones mensuales podrían llegar a más de 63 millones de pesos, lo que representa incrementos superiores a los $ 11.960.000 mensuales para los congresistas, según informó Infobae.

Críticos de la medida advierten que la indexación automática del salario integral al salario mínimo termina beneficiando en mayor proporción a quienes tienen ingresos más elevados, ampliando la brecha salarial y aumentando la presión sobre las finanzas públicas. El incremento también impacta el gasto del Estado en salarios, pensiones y otros rubros atados al mínimo.

Desde el punto de vista empresarial, el nuevo umbral del salario integral obliga a reajustar estructuras de costos y presupuestos de nómina, especialmente en compañías que emplean profesionales altamente calificados. En sectores con márgenes estrechos, esta situación podría afectar decisiones de contratación o incentivar esquemas alternativos de vinculación laboral.

¿Cuánto gana hoy un congresista en Colombia?

De acuerdo con cifras oficiales del Congreso de la República y reportes del Ministerio de Hacienda, un senador o representante a la Cámara percibe actualmente un ingreso mensual cercano a los $52 millones de pesos, monto que se ajusta anualmente con base en el incremento salarial del sector público.

Esta asignación equivale a más de 37 salarios mínimos legales mensuales, una proporción que contrasta con la realidad salarial de la mayoría de trabajadores del país. Datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) muestran que una parte significativa de la población ocupada recibe ingresos iguales o inferiores a dos salarios mínimos.

El ingreso de un congresista no se limita al salario básico. Según información divulgada por la Mesa Directiva del Congreso y análisis de expertos en finanzas públicas, los parlamentarios cuentan además con partidas destinadas a gastos de representación, esquemas de seguridad y apoyos logísticos. Al sumar estos conceptos, el costo mensual por congresista para el Estado puede superar los $70 millones, dependiendo del período legislativo y las funciones asignadas.

La brecha salarial se amplía cada vez que el salario mínimo sube de manera significativa, debido a los mecanismos de indexación que ajustan automáticamente los ingresos de altos cargos públicos.

Propuestas de reforma, presentadas en distintas legislaturas y respaldadas por centros de pensamiento económico, plantean limitar el salario de los congresistas a un múltiplo menor del salario mínimo. Sin embargo, esas iniciativas no prosperaron en el trámite legislativo.

En un contexto en el que el salario mínimo sube 22,7 % y millones de trabajadores enfrentan presiones por el costo de vida, el nivel de ingresos del Congreso vuelve a servir como punto de referencia en la discusión sobre equidad, gasto público y coherencia de la política salarial del Estado.

