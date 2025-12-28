La entrega de medicamentos a los afiliados de la Nueva EPS —que es administrada por el Gobierno— volverá a estar en el centro del debate por cuenta de un anuncio que genera preocupación entre miles de usuarios.

El concejal del Centro Democrático Andrés Forero dio a conocer una comunicación interna de Salud Colsubsidio en la que se informa que, a partir del 1 de enero de 2026, se dará el cierre definitivo del servicio de dispensación de medicamentos para los afiliados y pacientes de la Nueva EPS en todos sus puntos de atención a nivel nacional.

En el mensaje, Salud Colsubsidio aclara que hasta el 31 de diciembre de 2025 la entrega de medicamentos se realizará de manera habitual en sus sedes autorizadas. Sin embargo, a partir de 2026, la continuidad de los tratamientos y la definición de nuevos gestores farmacéuticos quedará bajo la responsabilidad directa de la Nueva EPS, conforme a la normatividad vigente. La entidad recomienda a los usuarios comunicarse con los canales oficiales de atención de la EPS para conocer cómo se realizará la entrega futura de sus medicamentos.

La decisión, según han explicado otros medios de comunicación, responde a un ajuste en los acuerdos de prestación de servicios entre Salud Colsubsidio y la Nueva EPS, una alerta que ya se había prendido desde noviembre, cuando Colsubsidio había dejado claro que confiaba en los acuerdos a los que habían llegado.

Todo esto implica que, desde enero de 2026, los afiliados deberán acudir a otros operadores o gestores farmacéuticos que sean designados por la EPS para recibir sus tratamientos, lo que marca un cambio significativo para quienes durante años han utilizado la red de Colsubsidio.

El anuncio se conoció públicamente este 27 de diciembre y, hasta ahora, la Nueva EPS no ha emitido un pronunciamiento oficial detallado sobre cómo se garantizará la dispensación de medicamentos a partir del próximo año. No obstante, desde la entidad le confirmaron a Caracol Radio que están a la espera de definir, durante esta misma semana, quién asumirá la entrega de medicamentos como parte del proceso de transición.

Este no es el primer episodio de incertidumbre alrededor de la entrega de medicamentos para los afiliados de la Nueva EPS. Meses atrás circularon documentos que advertían sobre una posible suspensión del servicio, incluso para tratamientos de alto costo. En noviembre de 2025, Colsubsidio había anunciado que continuaría con normalidad la dispensación de medicamentos luego de alcanzar un nuevo acuerdo de pago con el agente interventor de la EPS. En ese momento, la caja de compensación expresó su confianza en que la Nueva EPS cumpliría los compromisos adquiridos en beneficio de los usuarios.

El contexto financiero del sistema de salud agrava la preocupación. Algunos prestadores ya han restringido servicios a los afiliados de la Nueva EPS por falta de pagos. Un caso reciente es el del Hospital Universitario de Caldas, que anunció limitaciones en la atención debido a una deuda que supera los 83.400 millones de pesos, a la espera de un abono significativo.

A esto se suma la crítica situación del sector farmacéutico. Un informe de octubre de 2025, elaborado por AFIDRO y la firma Sectorial, reveló que la deuda total del sistema de salud con la industria farmacéutica alcanzó los 4,2 billones de pesos, con más del 35 % correspondiente a cartera vencida. En particular, la Nueva EPS acumulaba para abril de 2025 deudas por 9,3 billones de pesos, lo que representa el 28,5 % de la deuda total de las EPS.

Desde el gremio farmacéutico se ha advertido que la limitada capacidad de pago de la Nueva EPS, sumada a la inestabilidad de la intervención y al crecimiento de la cartera vencida, pone en duda su sostenibilidad. Por ahora, el cierre del servicio de dispensación de medicamentos por parte de Salud Colsubsidio abre un nuevo capítulo de incertidumbre para los afiliados, que esperan claridad y garantías para no ver interrumpidos sus tratamientos a partir de 2026.

