Abelardo de la Espriella quedó en el centro de la conversación por cuenta de las firmas que respaldan su candidatura pues sus números de apoyos válidos fueron cuestionados en una columna de Cecilia Orozco Tascón, quien aseguró que el 62 % de sus cinco millones de firmas no fue avalado.

Así mismo, han surgido dudas después de que Jaime Andrés Beltrán, gerente regional de la campaña del también empresario, publicara en su cuenta de X —y luego borrara— el documento con el consolidado de firmas certificadas por la Registraduría. En ese archivo, que alcanzó a circular en redes, se indica que, de más de cinco millones de firmas entregadas por la campaña, solo 1,9 millones fueron avaladas. Es decir, el 38,9 %, según publicó La Silla Vacía.

David Murcia Guzmán denunció a Abelardo de la Espriella: aseguró que le robó $ 5.000 millones

La cifra implica que más de la mitad de los apoyos presentados no habrían pasado el filtro de validación. Aun así, De la Espriella seguiría siendo el aspirante con mayor número de firmas recolectadas mediante este mecanismo.

¿Qué dice la Registraduría sobre firmas de canditados a elecciones 2026?

En medio del ruido, la Registraduría Nacional emitió un comunicado para referirse a la revisión de firmas de los 22 grupos significativos de ciudadanos que buscan inscribir candidatos a la Presidencia en 2026.

La entidad, dirigida por el registrador Hernán Penagos, aseguró que solo encontró posibles irregularidades con apariencia de fraude en dos campañas: las de Henry Humberto Martínez y Alexander Francisco Henao. En esos casos, ya presentó denuncia ante la Fiscalía para que investigue si hubo delitos electorales.

"No conozco a la fiscal, eso es un disparate": Abelardo de la Espriella responde a acusación de Petro

Sobre el resto de comités, explicó que las inconsistencias detectadas corresponden a situaciones comunes en este tipo de procesos, como datos ilegibles, registros que no coinciden con el Archivo Nacional de Identificación (ANI) o personas que no figuran en el censo electoral.

Comunicado a la opinión pública ⬇️ pic.twitter.com/BLBGoMj1Sy — Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) February 11, 2026

¿Cuántas firmas necesitaban los aspirantes para ser candidatos presidenciales?

Para poder inscribirse por firmas, cada campaña debía reunir al menos 635.216 apoyos válidos. Ese número equivale al 3 % de los votos válidos de la primera vuelta presidencial de 2022, en la que participaron más de 21 millones de colombianos.

En su pronunciamiento, la Registraduría también hizo énfasis en que la información sobre los ciudadanos que firmaron no puede hacerse pública. Recordó que las orientaciones políticas son un derecho fundamental y que esos datos solo pueden utilizarse para verificar los apoyos, no para exposición pública.

Sin embargo, persiste el silencio por parte de la entidad sobre el porcentaje oficial de firmas válidas por candidato.

