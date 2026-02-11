De la Espriella habló con Blu Radio sobre las acusaciones de Petro y explicó que él ni siquiera conoce al esposo de la fiscal que fue ternada por el actual mandatario.

“Quien ternó a la fiscal fue el presidente Petro. Yo no conozco a la fiscal y no tengo idea de quién es su esposo. Si me lo ponen en frente, no sé quién es. No tengo absolutamente nada que ver; eso es un disparate”, señaló en ese medio.

El candidato presidencial y abogado desmintió de forma categórica las recientes afirmaciones del presidente Gustavo Petro sobre una supuesta relación entre él y el esposo de la fiscal general Luz Adriana Camargo.

El mandatario había insinuado que existirían vínculos que podrían influir en decisiones judiciales y afectar la imparcialidad de investigaciones, especialmente las relacionadas con la financiación de su campaña.

De la Espriella, desde sus redes sociales y en entrevistas con varios medios, calificó las declaraciones del presidente como una “falacia” y algo “delirante”, asegurando que no conoce ni tiene relación personal o profesional con el cónyuge de la fiscal.

Rechazó haber cruzado palabra con él y negó que haga parte de su equipo o de su círculo cercano.

La controversia también creció tras un mensaje en X del partido Colombia Humana, que citó una denuncia anónima y pidió investigar supuestas conexiones entre el abogado y la Fiscalía.

El episodio volvió a encender el debate sobre la independencia del ente acusador en medio de la fuerte polarización política entre el Gobierno y sectores de oposición.

