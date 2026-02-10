Gustavo Petro, que tuvo un cruce con el director de RCN, sorprendió con una visita a la isla Gorgona, por lo que ofreció algunas consideraciones desde su cuenta personal de X (antes conocida como Twitter) sobre ese tema.

“No estuve de paseo en Gorgona, pero quiero. Quise conocer la isla que no tiene hotel, ni muelle. Tiene científicos y científicas con las que hablé, miembros jóvenes de la armada y guardianes del parque absolutamente comprometidos con la defensa de la naturaleza. Fui a conocer su paradoja; el centro de tortura que construyó la oligarquía de Colombia. Allí estuve en sus celdas, dónde me querían llevar, en los calabozos; quitaron los pozos de tortura donde solo cabe una persona que hacían descender a los presos con arneses, y allí morían”, relató.

Los calabozos de la isla Gorgona, activa como prisión de máxima seguridad entre 1960 y 1984, representaron uno de los capítulos más oscuros y crueles del sistema carcelario colombiano. Lo cierto es que resaltó otros aspectos de su presencia allí.

“Visité su enfermería de salones sucios ya llenos de hojas y raíces, sus techos los tumbaron por los micos, donde no había anestesia y allí se oían los gritos de los presos a morir, pero también los susurros de planes para escapar, fui a ver su cementerio, los hornos de pan dónde quiero investigar si hay cenizas de seres humanos”, explicó, antes de presentar una idea que tiene.

¿Qué plan tiene Gustavo Petro con la isla Gorgona?

El presidente contó que reunió a varios de los asistentes, al almirante, los científicos, los guardianes, los jóvenes de la armada, las que cocinan, los obreros que levantan los techos, antes de exponer su plan con la isla Gorgona.

“Voy a decretar que Gorgona sea un centro de investigación científica de alto nivel nacional e internacional. Ya en mi gobierno estamos levantando la nueva edificación cerca de la cárcel para el centro científico colombiano y mundial. Tendrá energía limpia solar y geotérmica”, afirmó.

El mandatario recordó que en Gorgona hay especies endémicas y destacó “una rana que científicas colombianas y un alemán examinan en las noches buscándolas, por qué hay un virus matando todas las ranas del mundo”.

De igual manera, aseguró que en el mar nacen todos los peces que llegan a la corriente de Humboldt. “Es decir que empresas grandes de Ecuador, Perú, China y otros pescan en enormes cantidades y hacen fortunas con el cuidado que ejercemos en Gorgona, pero no nos agradecen. Sin embargo desde 1991, han desaparecido el 30% de las especies. Si no frenamos el consumo de hidrocarburos en 60 años, no habrá nada en el mar”, escribió.

En esa misma línea, se refirió a los calabozos que estuvieron durante mucho tiempo en esa isla para referirse a la intención que tiene alrededor de ese espacio.

“Mantendremos la memoria del centro de tortura en película en 3D de la cárcel. Debe haber un centro de memoria y algunos lugares que se puedan guardar para que la niñez pueda ver lo que no debe repetirse. Miles de colombianos pasaron por allí y hay algunos vivos. Decretaré una comisión de la verdad, con lo mejor de la ciencia moderna para conocer la realidad completa de los 24 años de la cárcel/tumba de Gorgona“, indicó.

De hecho, sorprendió al compartir imágenes de cómo apareció en ese mítico espacio, que aprovechó para lanzar algunas pullas y hasta un reto a Abelardo de la Espriella, candidato a la presidencia de Colombia.

“Dejo algunas fotos. Entré a los calabozos y traté de experimentar la sensación de quienes estuvieron allí; le gustará a la fiscal general de Colombia. Soy víctima de mi propio invento: buscar una fiscal que fuera independiente a la justicia, pero partí del principio de no conocer personalmente las integrantes de la terna. En la foto ven lo que quiere hacerme de la Espriella, de acuerdo a sus palabras: destriparme a mi y a quienes son como yo. Ya gente del pueblo lo aplaude por eso. Veremos si sucede”, sentenció.

Conocida como la “Alcatraz de Colombia”, esta prisión fue diseñada para que el aislamiento geográfico y la naturaleza selvática fueran los verdaderos guardianes de los reclusos. Los calabozos no eran solo celdas de encierro, sino instrumentos de castigo físico y psicológico donde las condiciones de vida eran infrahumanas.

Esta fue la publicación con las imágenes de Petro en uno de esos calabozos en la isla Gorgona.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.