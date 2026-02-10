Este martes 10 de febrero de 2026, a las 7:50 a. m., fue hallado el cuerpo sin vida de Samuel Peñate, un chef de 21 años, frente a las playas de la isla de Tierrabomba, en Cartagena.

La Armada Nacional confirmó la noticia, replicada por El Tiempo, lo que marcó el desenlace de una tragedia que comenzó el sábado 7 de febrero, cuando Samuel fue arrastrado por las fuertes corrientes marinas en la zona de El Laguito, cerca del Hotel Hilton.

Peñate se convierte en la primera víctima fatal en Cartagena de los dos frentes fríos que han azotado el Caribe colombiano en los últimos días. Estos fenómenos meteorológicos, que ya llevan más de 10 días consecutivos de impacto, han cobrado la vida de 23 personas en todo el país, con Samuel como la víctima más reciente. La tragedia también resalta el poder de la naturaleza, que, de manera inesperada, transformó un día común en una pesadilla.

Todo comenzó cuando, alrededor de las 5:00 p.m. del sábado, Samuel decidió ingresar al agua con su novia, sin saber que las condiciones del mar estaban por cambiar drásticamente debido al paso del primer frente frío.

Las intensas corrientes, impulsadas por fuertes vientos, arrastraron a la pareja mar adentro. A pesar de los esfuerzos heroicos de un salvavidas local, que pudo rescatar a la joven, Samuel desapareció rápidamente en el agua. El mar, ese día, mostró su cara más violenta, con oleajes que ponían en peligro la vida de cualquier persona.

El Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD) ha reportado que, debido a los efectos de estos frentes fríos en Cartagena, ya se han registrado 23 muertes a nivel nacional, nueve heridos y dos personas más permanecen desaparecidas.

La tragedia de Samuel ha conmovido profundamente a Cartagena, especialmente por su corta edad y el talento que prometía en la gastronomía. Samuel era hijo del reconocido chef Gumersindo Peñate, y su madre, Yulieth Cortina, es vicepresidenta de la Junta de Acción Comunal de Villa Zuldany.

Desde el momento de la desaparición de su hijo, Yulieth se mantuvo en la playa, esperando noticias, junto a los equipos de rescate. La angustia y la esperanza se entrelazaron mientras el tiempo pasaba y las horas se convertían en días de incertidumbre.

El impacto de los frentes fríos no ha sido solo local. La Sala de Crisis Nacional de la UNGRD ha informado sobre la devastación que estos fenómenos climáticos han causado en 16 departamentos del país.

Más de 69.000 familias se han visto afectadas por las lluvias y los vientos, especialmente en el departamento de Córdoba, donde 50.061 hogares han sido damnificados. Además, se han registrado 131 eventos críticos, lo que ha incrementado la preocupación de las autoridades y ha activado los mecanismos de respuesta del gobierno.

Los frentes fríos y las lluvias atípicas también han dejado una estela de destrucción en diversos municipios, afectando gravemente la infraestructura y los cultivos.

¿Qué es el frente frío en Colombia?

El frente frío en Colombia es un fenómeno meteorológico que ocurre cuando una masa de aire frío y denso, proveniente generalmente de latitudes más altas o del hemisferio norte, se desplaza hacia las zonas tropicales y choca con una masa de aire cálido y húmedo presente en el territorio nacional.

Debido a la ubicación geográfica de Colombia en la zona ecuatorial, los frentes fríos no ingresan de manera directa como ocurre en países de latitudes medias, sino que se manifiestan principalmente a través de sus remanentes o líneas de inestabilidad que afectan las regiones Caribe y Andina, generando cambios bruscos en las condiciones del tiempo.

Cuando este fenómeno se aproxima, el aire frío, al ser más pesado, empuja al aire cálido hacia arriba de forma repentina, lo que provoca la formación rápida de nubes de gran desarrollo vertical.

Este proceso físico da lugar a un descenso notable de las temperaturas, fuertes vientos, tormentas eléctricas y precipitaciones intensas que pueden durar varios días.

En las zonas costeras, el frente frío suele venir acompañado de un incremento en el oleaje, conocido como mar de leva, mientras que en las cordilleras puede intensificar la nubosidad y las lluvias persistentes, afectando la visibilidad y las actividades agrícolas.

